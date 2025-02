Catarina Maia está a viver uma fase particularmente delicada. A radialista da Mega Hits está de luto pela morte do pai.

"O meu eterno herói. Vou sentir muito a tua falta. Loucamente. Verdadeiramente. Amo-te, papá", declarou Catarina ao partilhar nas últimas horas, através da sua conta de Instagram, uma fotografia com o pai.

Recentemente, sem revelar o que estava a acontecer, a radialista já tinha feito uma publicação na qual admitia estar a viver uma fase difícil.

"No meio de uma bolha de amor e de dor nas últimas semanas mas cada vez mais certa de que somos o que nos rodeia. Tenho as pessoas certas do meu lado. A família e os amigos são tudo, fazem a nossa vida", escreveu há sete dias.



© Reprodução Instagram - Catarina Maia

