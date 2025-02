Callum Kerr está de luto. O ator de 'Virgin River' confirmou este sábado, 8 de fevereiro, "a perda trágica" da mãe e do padrasto, que foram encontrados mortos em França.

Os corpos de Andrew Searle, um investigador de fraudes aposentado, e da sua esposa, Dawn, gestora de projetos, foram descobertos por volta das 12h30 de dia 6 de fevereiro, quinta-feira, tal como revelou o The Guardian.

O casal foi encontrado em sua casa, na vila de Les Pesquiès, ao sul de Villefranche-de-Rouergue. Os pais de Callum Kerr tinham-se mudado da Escócia para o sudoeste da França há cerca de 10 anos.

Entretanto, foi emitido um comunicado no domingo, 9 de fevereiro, na conta de Instagram do ator:

"Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela trágica perda da sua mãe, Dawn Searle, enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela morte do pai, Andrew Searle. Nenhum membro da família está disponível para entrevistas ou comentários. Pedimos gentilmente que a sua privacidade seja respeitada durante este período difícil", pode ler-se.

De acordo com o The Guardian, Dawn foi encontrada no exterior da propriedade com um ferimento grave na cabeça e joias à sua volta. Um vizinho pensou que estava inconsciente e chamou o 112. Quando a polícia, acompanhada por um helicóptero, um drone, técnicos de investigação criminal e um médico legista, chegou à propriedade, encontrou Andrew Searle morto. A polícia afirma que não chegou a nenhuma conclusão e que está a manter todas as hipóteses em aberto.

"Ambos morreram de forma violenta, mas não posso estabelecer que foi homicídio. Todas as hipóteses permanecem abertas", disse o procurador público, Nicolas Rigot-Muller, na sexta-feira, 7 de fevereiro.

Esta segunda-feira, 10 de fevereiro, foram realizadas as primeiras autópsias aos corpos.

