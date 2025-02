Está a decorrer uma investigação após a morte de Dawn Searle, mãe do ator 'Virgin River' Callum Kerr, e de Andrew Searle, padrasto do artista.

O casal foi encontrado já sem vida na propriedade em Les Pesquiès, França, e sabe-se que Dawn Searle estava com "vários" ferimentos na cabeça, parcialmente vestida, com uma caixa com joias, enquanto o marido terá morrido enforcado - sem ferimentos defensivos visíveis, de acordo com a Sky News.

Não encontraram nenhum objeto ou arma que pudesse estar ligada ao caso, ou que pudesse ter causado os ferimentos. Também não havia sinais de agressão sexual.

A casa parecia ter sido revistada e foi encontrado algum dinheiro no quarto do casal.

Até à data, estão em cima da mesa as possibilidades de se tratar de um homicídio e suicídio ou o possível envolvimento de terceiros.

Também dizem que o casal terá sido encontrado por um amigo, que vive nas proximidades, depois de Andrew Searle não ter feito um dos seus regulares passeios com os cães.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

