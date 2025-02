O caso da morte do ator Gene Hackman e da mulher, Betsy Arakawa, encontrados sem vida na sua casa em Santa Fé, no estado norte-americano do Novo México, esta quarta-feira, continua a conhecer novos contornos.

A Sky News avançou, citando um mandado de busca da polícia de Santa Fé, que, tanto o casal, como o cão, já estavam mortos há algum tempo e foram encontrados em diferentes divisões da habitação.

Enquanto Hackman estava numa 'sala de vestir', a mulher foi localizada na casa de banho.

Ainda segundo a mesmo meio, as autoridades avançam que não há suspeita de crime.

Já o site TMZ avança que foram encontrados comprimidos espalhados pela casa de banho. Betsy Arakawa estava em estado de decomposição, "com inchaço no rosto e as mãos e pés em estado de mumificação". O ator também estava "parcialmente mumificado".

O TMZ avança ainda mais dados da investigação que contrariam a versão da filha do ator, que acreditava que a causa da morte seria uma intoxicação por monóxido de carbono.

Segundo o mandado de busca obtido pelo site, a morte do casal é encarada como "suspeita" por um detetive, tal como este escreveu no depoimento que deu.

"O polícia encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta, os outros polícias observaram um cão saudável a correr solto pela propriedade, outro cão saudável perto da mulher [... ] e nenhum sinal óbvio de uma fuga de gás".

