O ator norte-americano vencedor de um Óscar, Gene Hackman, de 95 anos, e a sua mulher, Betsy Arakawa foram encontrados mortos esta quinta-feira de madrugada na sua casa em Santa Fé, no Novo México, EUA, confirmou a polícia local.

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, confirmou a notícia da morte do ator de Hollywood e da sua mulher, bem como do seu cão, ao Santa Fe New Mexican, sem especificar a causa da morte.

"Há uma investigação a decorrer, porém, neste momento, não acreditamos que haja indício de crime, não tendo sido ainda determinada a causa exata de morte", acrescentou a autoridade.

A sua última aparição no grande ecrã foi em 2004, quando fez um pequeno papel em 'Welcome to Mooseport', estando reformado há mais de duas décadas. As suas aparições em público eram raras, tendo sido fotografado pela última vez no ano passado, em março, onde aparecia visivelmente mais frágil.

Hackman, de 95 anos, ganhou um Óscar pelo papel principal em 'Operação França', um filme de ação de 1971 de William Friedkin, e novamente como melhor ator secundário no faroeste de Clint Eastwood de 1992, 'Os Imperdoáveis'.

O ator também era conhecido por interpretar Lex Luthor nos filmes do 'Super-Homem' no final dos anos 1970 e 1980. A sua esposa, Betsy Arakawa, de 63 anos, era pianista clássica. Estavam casados há 34 anos.

[Notícia atualizada às 09h07]

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito) 800 100 441 (entre as 16h e as 00h00) 213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.