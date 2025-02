O que se sabe até agora da estranha morte de Gene Hackman

Notícias ao Minuto · Atualidade Gene Hackman e mulher encontrados "parcialmente mumificados" O ator norte-americano de 95 anos e a sua mulher, Betsy Arakawa foram encontrados mortos esta quinta-feira de madrugada, 27 de fevereiro, na sua casa em Santa Fé, no Novo México. O final desta semana foi marcado pela notícia do falecimento do ator Gene Hackman e da sua mulher, Betsy Arakawa. Os corpos foram encontrados na residência do casal e foi aberta uma investigação pelas autoridades. Esta sexta-feira, 28 de fevereiro, o Fama ao Minuto conta-lhe os detalhes do que se sabe até agora sobre esta estranha causalidade na rubrica Tema da Semana. A notícia da morte Foi no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, que a imprensa internacional deu conta da morte de Gene Hackman, de 95 anos, e da mulher, de 63. Tal como confirmou a polícia local, os corpos foram localizados na residência do casal em Santa Fé, no Novo México, EUA. Além de Gene e Betsy, também o corpo do cão do ator foi encontrado. Abriu-se de seguida uma investigação, não se sabendo a causa exata da morte. "Há uma investigação a decorrer, porém, neste momento, não acreditamos que haja indício de crime", informaram as autoridades. Figuras públicas reagem à morte de Gene Hackman Gene Hackman caiu no esquecimento do público, devido à sua reforma repentina em 2004. Porém, muitas caras conhecidas do mundo da arte e da representação não deixaram de prestar as suas condolências. Falamos do realizador norte-americano Francis Ford Coppola, do ator britânico Edgar Wright, do ator George Takei e até dos príncipes de Gales, Kate e William. "É muito triste ouvir a notícia da morte de Gene Hackman e da sua esposa Betsy. Hackman foi um verdadeiro génio do cinema que deu vida a cada personagem com poder, autenticidade e qualidade de estrela", pode ler-se na página oficial do Palácio de Kensington na rede social X. Gene Hackman e Betsy Arakawa morreram intoxicados? De acordo com o site de entretenimento TMZ, Elizabeth Jean Hackman, filha do ator, revelou que não havia certezas quanto às circunstâncias das mortes, mas que poderiam estar relacionadas com gases tóxicos, mais concretamente, com monóxido de carbono. A ABC News revelou ainda que um vizinho terá alertado a polícia após estranhar a ausência do casal. Os detalhes que contrariam a versão da filha de Gene Hackman À medida que o dia avançou, foram sendo revelados novos detalhes sobre a morte do casal. A Sky News avançou, citando um mandado de busca da polícia de Santa Fé, que tanto o casal como o cão já estavam mortos há algum tempo e que foram encontrados em diferentes divisões da casa. Enquanto Hackman estava numa 'sala de vestir', a mulher foi localizada na casa de banho. Além disso, o TMZ relatou que foram encontrados comprimidos espalhados pela casa de banho. Betsy Arakawa estava em estado de decomposição, "com inchaço no rosto e as mãos e pés em estado de mumificação". O ator também estava "parcialmente mumificado". O detetive que está a cobrir a investigação afirmou ainda, contrariando a versão da filha de Gene, que não havia "nenhum sinal óbvio de uma fuga de gás". Não há indícios de crime, mas... Apesar das autoridades terem afirmado não haver qualquer indício de que Gene e a mulher tenham sido assassinados, as circunstâncias desta morte são verdadeiramente "suspeitas". Segundo o TMZ, um detetive de Santa Fé declarou que "a morte dos dois indivíduos é suspeita o suficiente para exigir uma investigação completa, porque quem fez a denúncia encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta". Fontes revelaram ao mesmo site que, após a autópsia ser feita pelo Gabinete do Investigador Médico do Novo México, serão necessárias quatro a seis semanas para que os exames toxicológicos e outros testes sejam concluídos antes que o relatório final seja emitido. Além disso, sabe-se que o corpo de bombeiros verificou o local e declarou que não havia nenhum sinal de intoxicação por monóxido de carbono ou envenenamento.

Gene Hackam e a esposa mantiveram-se longe dos holofotes até à sua morte

A última aparição do ator no grande ecrã foi em 2004, quando fez um pequeno papel em 'Welcome to Mooseport', estando reformado há mais de duas décadas. As suas aparições em público eram raras, tendo sido fotografado pela última vez no ano passado, em março, onde aparecia visivelmente mais frágil.

Gene Hackman foi um exemplo de sucesso em Hollywood, tendo protagonizado mais de 90 filmes e programas de televisão, e tendo ganhado dois Óscares e quatro Globos de Ouro ao longo da sua carreira de décadas.

Quando se aposentou, os fãs especularam que pudesse ter que ver com o seu casamento que atravessava um mau período. Porém, o ator revelou que a sua mudança tinha que ver com uma série de problemas de saúde que estava a enfrentar secretamente.

Gene Hackman ganhou destaque pela primeira vez quando entrou no filme 'Bonnie and Clyde', em 1967, e depois protagonizou uma série de filmes e programas de televisão adorados, tais como 'Super-Homem', 'Operação França' e 'Get Shorty'. Betsy Arakawa, com quem estava casado há 34 anos, era pianista clássica.