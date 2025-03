A investigação das misteriosas mortes do ator Gene Hackman e da mulher, Betsy Arakawa, continua a decorrer e agora com novas atualizações.

A hipótese de haver uma fuga de gás e a presença de monóxido de carbono foi afastada.

Segundo as autoridades, baseadas na informação da empresa New Mexico Gas Company, "não foram encontrados vestígios significativos" de gás na casa do ator, de acordo com o comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos, desta terça-feira.

Porém, foi encontrada "uma fuga minúscula" no fogão e ainda quatro violações das regras para a instalação de isqueiros para um aquecedor de água e lareiras.

"Estes resultados não nos fazem acreditar que este tenha sido um fator nas mortes de Gene Hackman, Betsy Arakawa ou do cão", refere o comunicado das autoridades.

Recorde-se que Gene Hackman, Betsy Arakawa e um dos cães do casal foram encontrados mortos a 26 de fevereiro. Mais tarde, a investigação concluiu que o pacemaker do ator parou nove dias antes desta data, revelando o dia exato da morte, 17 de fevereiro.

A causa da morte não foi ainda apurada.

