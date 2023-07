1. Pequeno-almoço fraco

Comecemos pela primeira refeição do dia. Se se contenta com uma torrada barrada com manteiga, então saiba que está no mau caminho. Um pequeno almoço rico em proteína pode ajudar a controlar a fome ao final do dia, segundo um estudo de 2013. Mas não se lambuze em panquecas calóricas.

2. Excesso de stress

Até pode fazer ginásio todos os dias, mas se não consegue controlar os seus níveis de stress e ansiedade, dificilmente vai conseguir manter um peso saudável. Isto porque a maioria das pessoas quando está em stress emocional tende a ingerir mais alimentos, revela um estudo da Universidade de Harvard publicado em fevereiro de 2012.

3. Refrigerantes diet

Já todos sabemos que fazem pior do que os normais. Confundem o corpo devido aos adoçantes artificiais e podem aumentar a obesidade e a propensão para doenças como a diabetes tipo 2. As conclusões estão patentes em vários estudos. O mais recente foi publicado no JAMA Pediatrics em maio de 2016 pela Universidade de Manitoba, no Canadá.

4. Treina sozinho porque acha que é melhor

Não é. Treinar acompanhado ajuda a ganhar estímulo a longo prazo para endurecer o exercício. Se não gosta de grupos grandes, combine com um amigo ou amiga e comece por estabelecer pequenas metas. As conclusões são de um estudo publicado na "Current Biology", pelo investigador Herman Pontzer da City University de Nova Iorque.

5. Não come sobremesa, mas ataca o cesto do pão

Então está no caminho errado. O pão é muito rico em hidratos de carbono. Os hidratos de carbono contribuem para o excesso de peso se forem ingeridos em quantidade excessiva e podem levar a uma produção exagerada de insulina. As conclusões são de uma série de estudos da Universidade de Harvard, um deles publicado na revista "Plos Medicine" em 2007, pela investigadora Jeroen de Munte.

6. Só faz treino cardiovascular

Acha que só precisa de fazer treino cardiovascular para queimar gordura? Desengane-se. Terá de combinar este tipo de trabalho de ginásio com musculação e trabalho de força se quer efeitos rápidos no seu corpo.

7. Usa pesos leves

Mesmo que passe muitas horas na sala de musculação com pesos leves, saiba que um estudo revelou que queima mais calorias se fizer menos repetições com pesos mais pesados, do que várias com pesos leves. Pergunte se não é verdade a qualquer treinador!

8. Não come antes do treino

Se acha que comer menos antes do ginásio ajuda, então está completamente errado. Num estudo da Universidade do Arkansas, os investigadores concluíram que as mulheres que comiam uma refeição rica em proteínas 30 minutos antes do treino reforçavam o gasto de calorias em relação às que saltavam essa pequena refeição.