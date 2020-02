6. Diminui o stress e a ansiedade

Se a sua alimentação falhar em algum dos nove aminoácidos essenciais que o corpo não produz corre o risco de desenvolver uma perturbação mental. Um estudo de 2004 publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences mostrou que o consumo suplementar de lisina - presente no ovo - conseguia reduzir os níveis de stress e ansiedade, provavelmente pela modulação dos níveis de serotonina no corpo humano.

7. Reduz o risco de doença coronária

O LDL contém moléculas que alojam a gordura nas paredes das veias provocando aterosclerose. O colesterol HDL consegue remover essas moléculas. Mas nem todo o colesterol mau (LDL) é composto por moléculas iguais. Há vários tipos. As mais pequenas e densas estão associadas a um maior risco de doença coronária, como a aterosclerose. Ainda que o ovo aumente os níveis de LDL, este é conhecido por tornar as moléculas de LDL maiores e mais fáceis de eliminar, diminuindo o risco cardíaco.

8. Dá-lhe energia

Apenas um ovo contém quase 15% do valor de vitamina B recomendado para um adulto. A vitamina B desempenha uma importante ação no metabolismo celular, ao ajudar o corpo a converter a comida em energia.

9. Protege o cérebro

O ovo contém colina, um nutriente do complexo B de vitaminas. Este é um importante componente das membranas celulares e é essencial para sintetizar alguns neurotransmissores. Vários estudos têm demonstrado que a diminuição nos níveis de colina está associada a um menor desempenho cognitivo e ao aparecimento de doenças neurológicas.

10. Melhora o estado da pele e do cabelo

As vitaminas do complexo B são essenciais para manter o cabelo, a pele, os olhos e as unhas saudáveis. Também ajudam na boa regulação do sistema nervoso.

11. Melhora a saúde dos ossos e dentes

Os ovos são uma das poucas fontes alimentares de vitamina D, importante para os ossos e dentes, uma vez que é essencial no processo de absorção de cálcio.

12. Ajuda-o a queimar gordura

Sobretudo por causa da sensação de saciedade, uma alimentação equilibrada e rica em ovos - em detrimento de outras proteínas - tem sido associada a uma mais rápida perda de massa gorda. Um estudo analisou durante oito semanas dois grupos de pessoas: um comia ao pequeno-almoço um tipo de pão de farinha de trigo fermentada; o outro comida ovos com a mesma quantidade de calorias. O grupo que comeu ovos perdeu mais 65% de peso e mais 16% de gordura do que o grupo que comeu pão.