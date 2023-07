1. Amêijoa (88 mg / 100 g)

A sua composição em ácidos gordos essenciais, ferro e vitamina B12, não esquecendo outros nutrientes com a vitamina A, cálcio e selénio, tornam a amêijoa numa opção nutricionalmente equilibrada para as refeições. Apesar do seu teor em colesterol, na verdade vários estudos têm apontado para o seu potencial de redução de colesterol no organismo.

2. Lula (260 mg / 100 g)

As lulas, tal como outros moluscos, possuem uma elevada quantidade de proteínas e ácidos gordos essenciais, como é o caso do ómega-3. São igualmente ricas em minerais, como o cálcio, zinco, ferro e selénio, e em vitaminas, principalmente do complexo B.

3. Fígado de vitela (387 mg / 100g)

Sempre ouvimos os nossos avós e pais dizerem que o fígado é um alimento bastante importante para o nosso crescimento, e têm bastante razão! A sua composição em vitaminas é muito interessante, pelo que a sua ingestão deve ser incluída no plano alimentar preferindo a confeção grelhada pelo baixo valor calórico.

4. Camarão (308 mg / 100 g)

De pequenas dimensões o camarão é um crustáceo com um elevado valor nutritivo. Entre alguns dos nutrientes, destacam-se os ácidos gordos essenciais, vitamina B12 e o selénio.

5. Ovo de galinha (1280 mg / 100 g)

A sua composição em vitaminas do complexo A, B e D, ácido fólico, ferro, zinco, fósforo, potássio e outros importantes nutrientes tornam o ovo num alimento bastante interessante e que deve estar presente na sua alimentação. Têm baixo valor calórico e são ricos em proteínas, podendo ser uma opção alternativa à carne ou peixe nas suas refeições principais. É a gema crua que lhe dá o primeiro lugar nesta lista de alimentos, pelo que a sua ingestão deve ser moderada.

6. Frango (assado, sem molho, 139 mg / 100 g)

O frango é uma importante fonte proteica e ainda fornece uma elevada quantidade de vitaminas, principalmente do complexo B, e fósforo. É essencial garantirmos que ingerimos a quantidade de proteínas que o nosso organismo necessita, pelo que o frango constitui uma excelente fonte de proteínas nas suas refeições.

7. Bacalhau (72 mg / 100 g)

Sendo parte integrante do cardápio da cozinha tradicional portuguesa, o bacalhau tem um elevado teor de proteínas de alto valor biológico e de minerais, como sódio, potássio, ferro, iodo e cálcio. É um peixe com reduzida quantidade de calorias e uma importante fonte de ácidos gordos ómega-3, favorecendo o seu papel na proteção cardiovascular e imunológica.

8. Carne de Vitela (125 mg / 100 g)

A carne de vitela é uma fonte bastante rica de proteínas, contendo todos os aminoácidos essenciais para o seu organismo, contudo não podemos desvalorizar o seu teor de ferro, um importante micronutriente que desempenha um papel fulcral no transporte de oxigénio. O défice de ferro (anemia) é um problema de saúde grave que afeta principalmente mulheres e que pode ser evitado através do consumo de carnes vermelhas em quantidade adequada.

9. Dourada (116 mg / 100 g)

Pelo seu valor calórico reduzido e o seu elevado teor em proteínas e nulo em hidratos de carbono, a dourada é uma boa escolha para as suas refeições principais. É rico em vários minerais, como flúor, fósforo, cálcio e iodo.

10. Requeijão (46 mg / 100 g)

O requeijão é uma importante fonte de proteínas, fósforo e cálcio, sendo o seu consumo relacionado com dietas alimentares mais restritas pela sua reduzida composição calórica. O seu teor vitamínico (complexos A, B e D) também tornam o requeijão num alimento bastante interessante.