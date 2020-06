4. O consumo de massa apresenta benefícios para a saúde

A massa, sobretudo a integral, devido às suas características nutricionais e, quando integrada num contexto de alimentação saudável, pode optimizar ainda mais as vantagens, tais como uma maior regularização do trânsito intestinal, a melhoria do humor e sensação de bem-estar, a diminuição do risco ou melhoria de doença cardiovascular (através da diminuição da pressão sanguínea e colesterol LDL) e de determinados cancros, como é o caso do cancro do cólon e do reto. Por tudo isto, aconselha-se um consumo diversificado de massas, de modo a obter refeições variadas, evitando-se, assim, a monotonia alimentar e proporcionando a oportunidade de consumir um número mais amplo de nutrientes.

5. A massa pode ser consumida em todas as faixas etárias

Pela densidade nutricional e por ser uma fonte de excelência de hidratos de carbono complexos, a massa deve fazer parte da alimentação das pessoas em qualquer faixa etária, uma vez que durante toda a vida é necessário um correto fornecimento calórico ao longo do dia, de acordo com as recomendações da Roda da Alimentação Mediterrânica. Não podemos esquecer que, ao omitirmos a ingestão de alimentos com hidratos de carbono complexos, como é o caso das massas, deixamos de poder desfrutar de todas as vantagens que os cereais, por exemplo os integrais, apresentam a favor da nossa saúde.

6. A massa é considerada pelo guia alimentar português

A massa pode estar presente na alimentação diária, nas doses recomendadas pela Roda da Alimentação Mediterrânica – guia alimentar português - quanto aos alimentos do grupo dos cereais e derivados e, tubérculos, tendo sempre em conta que o número de porções indicado pela Roda face a alimentos deste grupo é de 4 a 11 porções diárias: uma porção é equivalente a 2 colheres de sopa de massa crua (35 g) ou 4 colheres de sopa de massa cozinhada (110 g). É igualmente importante que a quantidade individual de porções de massa seja devidamente ajustada para as especificidades de cada indivíduo, fase do ciclo de vida, gosto individual e quantidade diária de outros alimentos equivalentes no dia alimentar.

7. A massa faz parte do padrão alimentar mediterrânico

Os cereais encontram-se na base das recomendações da Dieta Mediterrânica, sendo dado especial destaque aos cereais integrais, devendo este ser incluídos em cada refeição principal. Sendo a massa um alimento à base de cereais, encaixa-se assim dentro destas recomendações.

8. Existem massas que podem conter na sua constituição produtos hortícolas e não só

Existem, cada vez mais, massas com cereais diferentes (além da sêmola de trigo duro), formatos, cores (devido aos extratos de hortícolas, moluscos ou ovo) e enriquecidas em nutrientes (p.e. vitamina D, fibra).

9. A massa é um alimento económico

Se analisarmos o preço das massas disponíveis no mercado nacional e o compararmos com o preço de outros tipos de alimentos, aferindo para as recomendações de consumo, vemos que não se trata de um alimento que represente um peso muito elevado no orçamento familiar no que toca à alimentação.

10. A massa é fácil de cozinhar

Seguindo-se as instruções da embalagem é muito fácil e rápido preparar um prato de massa. É importante não ter medo de experimentar, errar e aprender novas receitas.