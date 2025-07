Morreu a fadista Maria da Nazaré Martins, aos 79 anos. A notícia foi avançada pela Antena 1, e confirmada pelo Notícias ao Minuto junto do Museu do Fado.

A artista tinha estado internada no hospital nas primeiras semanas de junho, tal como contou a própria através da sua página oficial de Facebook. Tinha regressado a casa há seis dias.

"Só há dois dias o hospital devolveu-me o telemóvel, daí não poder dar notícias antes. Ainda estou internada, não sei por quanto tempo mais. Sinto-me ligeiramente melhor. A primeira semana foi um pesadelo, já passei por muita coisa, mas nada que se lhe compare. Beijinhos e abraços. Depois darei notícias", escreveu na sua página de Facebook a 9 de junho.

Dias depois, a 17 de junho, a fadista disse estar "ainda no hospital a aguardar intervenção cirúrgica".

"Já estou em casa. Obrigada pelo vosso carinho. Foi um caso complicado e vai continuar a ser durante uns tempos. Em breve volto ao nosso convívio", escreveu há seis dias, mostrando-se esperançosa na recuperação de um problema de saúde sobre o qual não deu outros pormenores.

"O fado está de luto". As primeiras reações à morte de Maria da Nazaré

Através das redes sociais surgem agora as primeiras reações à morte da veterana fadista Maria da Nazaré.

José Carlos Malato foi uma das primeiras figuras públicas a lamentar a perda. "Maria da Nazaré. Boa viagem, querida", escreveu o apresentador na sua conta oficial de Instagram. ⠀



© Reprodução Instagram - José Carlos Malato

No Facebook crescem as mensagens de admiradores de Maria da Nazaré, que se mostram consternados com a notícia da sua partida.

"O fado está de luto. Morreu a grande fadista Maria da Nazaré", escreveu um admirador do estilo musical português.

"Foi em 2012 que a conheci pessoalmente no restaurante 'A Nini'. Grande fadista que hoje nos deixa órfãos do fado que tão bem representou", disse ainda uma outra fã.

Maria da Nazaré "nasceu no Barreiro, então uma das zonas industrias de maior projecção em Portugal. Cedo partiu para Lisboa, onde se radicou no Bairro de Campo de Ourique. E aí começou a cantar, ao despertar para a adolescência. Primeiro em serões de amigos, e logo depois integrada nas sessões para trabalhadores organizadas pela antiga FNAT (hoje INATEL). Nesta mesma altura, pelos finais dos anos sessenta, venceu por duas vezes a Grande Noite do Fado, então patrocinada pela Casa da Imprensa", informa o Museu do Fado no perfil da fadista.

Tinha apenas 17 anos quando "integrou o elenco dos artistas que colaborava com a antiga Emissora Nacional, percorrendo o país a cantar em serões para trabalhadores que eram retransmitidos pela rádio".

Lançou ao longo da sua carreira "vários discos a solo, mas também em colaboração com o cavaleiro José Mestre Batista e Fernando Farinha".

Passou pelo Brasil, Angola, Moçambique, Grande Bretanha, Bélgica, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Espanha, levando a sua voz e o fado além fronteiras.

Em Portugal atuou em grande salas do fado como Casino Estoril, Arreda, na Taverna do Embuçado, Lisboa à Noite, Sr. Vinho e Clube de Fado.

"Em 2007 é convidada para participar no filme de Carlos Saura, 'Fados', reencontrando-se no ambiente 'Casa de Fados', juntamente com Vicente da Câmara, Ana Sofia Varela, Carminho, Ricardo Ribeiro e Pedro Moutinho", refere ainda o Museu do Fado.

Em 2019 teve um dos seus últimos trabalhos. Gravou com António Passão o disco 'Regressos'. "O disco é, como o próprio nome indica, um regresso aos estúdios de gravação destes dois vultos do fado e conta com duetos e interpretações a solo."

A memorável atuação no 'The Voice' em 2024

No final de 2024, Maria da Nazaré protagonizou um momento memorável em televisão. A fadista marcou presença na gala de Natal do 'The Voice Portugal', onde interpretou ao lado da jovem fadista Sara Correia o tema 'Rosa Caída'.

Recorde este momento especial:

[Notícia atualizada às 11h49]

