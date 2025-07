No final da semana o fado ficou mais pobre. Morreu a fadista Maria da Nazaré Martins, aos 79 anos. A notícia foi avançada pela Antena 1, esta sexta-feira, dia 4 de julho, e o Notícias ao Minuto confirmou depois junto do Museu do Fado.

Sara Correia, que se cruzou com Maria da Nazaré quando ainda era criança, não tardou a prestar-lhe uma homenagem na sua página de Instagram.

"Conheci a Maria da Nazaré ainda menina. Temos muitas histórias juntas, muitas. Tantos ensinamentos e tantas histórias que partilhou comigo", começou por escrever a artista junto de duas fotografias em que aparece na companhia da fadista.

"Posso dizer que tive a sorte de andar lado a lado com o fado todos os dias, a Maria. A Maria da Nazaré é o fado puro! E sim, é um dia muito triste para todos. Minha Maria, sei que fiz a minha parte. Vou a lembrar todos os dias. Adoro-a com todas as forças", acrescentou.

"Um dia cantaremos novamente juntas. Até já, minha Maria", pode ler-se, por fim, nesta emotiva partilha de Sara Correia.

Após fazer a publicação na rede social, a artista recebeu o apoio dos fãs, colegas e amigos através de carinhosas manifestações na caixa de comentários. Fernando Daniel, por exemplo, comentou com emojis em forma de corações pretos. Ana Moura também se manifestou com um emoji de um coração partido. "Beijinho, querida", disse, por sua vez, José Carlos Malato.

De recordar que Maria da Nazaré e Sara Correia chegaram a cantar juntas na gala de Natal do 'The Voice Portugal', no final de 2024, onde interpretaram o tema 'Rosa Caída'. Veja ou recorde esse momento no vídeo abaixo.

Quem também recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem a Maria da Nazaré foi Diogo Clemente.

"Já pensei em muitas coisas pra escrever mas não importam textos. Se tiver Instagram ai em cima, receba beijos daqui. Vou ter muitas saudades. E o fado perdeu mais um pilar. Beijo, Nazaré", escreveu o músico ao lado de uma fotografia da fadista.

Sabe-se que Maria da Nazaré esteve internada no hospital no passado mês de junho, como a própria comunicou aos seguidores através do Facebook.

Ainda no dia 17 de junho, a fadista disse estar "ainda no hospital a aguardar intervenção cirúrgica".

Recorde-se que esta sexta-feira foi também noticiada a morte de outro músico muito conhecido do público português, Luís Jardim, que fez parte dos jurados dos 'Ídolos'.