Foi a fechar a semana que Portugal recebeu a notícia da morte da cantora Florência, aos 86 anos. A artista era conhecida por interpretar o tema de sucesso 'De Rosa Ao Peito', e outras músicas como 'Moda da Amora Negra', 'João do Mar', 'São João Rapioqueiro', 'Não Me Chames Amor'.

Um dia depois da notícia se ter tornado pública, José Raposo fez uma publicação na sua página de Instagram e prestou uma homenagem à artista.

"Deixou-nos ontem uma voz que fez história na nossa música ligeira e no fado: Florência", começou por escrever, recordando depois o tempo em que se juntaram por motivos profissionais.

"Trabalhámos juntos numa revista durante três meses no Porto, sua terra natal, no Teatro do Terço, em 2001! A revista chamava-se 'Tem a Palavra a Revista', tinha tido a sua carreira em Lisboa, e fez também êxito no Porto. Era uma co-produção do empresário Hélder Freire Costa comigo e com a Maria João. E eu lembrei-me que fazia todo o sentido convidar-se a Florência para atração da revista na sua terra, sendo ela a cantora de enorme popularidade que era", lembrou.

"E foi maravilhoso conhecê-la com maior proximidade, pois além da lindíssima voz, ficou todo o elenco a conhecer uma Senhora com S grande, de uma gentileza e carinho enormes", acrescentou.

"Ultimamente encontrávamo-nos pela Casa do Artista, sendo recebido eu sempre com um sorriso e um beijinho cheios de ternura…! Até sempre, Florência! Mando um beijinho à sua filha", escreveu, por fim, José Raposo na mesma publicação.

De recordar que Herman José e Manuel Luís Goucha também prestaram uma homenagem à artista no Instagram.

"A Florência foi das primeiras amizades que fiz. Dona de uma lindíssima voz muito bem temperada e senhora de um repertório rico", disse Herman José.

"Era adolescente e já a ouvia a cantar 'minha amora negra minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste'. Anos depois recebia-a na 'Praça da Alegria' para uma primeira de várias conversas ao longo dos anos. Sempre afável e sorridente", pode ler-se na publicação de Manuel Luís Goucha.