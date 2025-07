O dia de quinta-feira, 3 de julho, promete ficar gravado na memória dos portugueses pelos piores motivos. Nas primeiras horas da manhã chegou a notícia da morte trágica e inesperada de Diogo Jota, de 28 anos, e do irmão, André Silva, de 25. Os dois futebolistas morreram na sequência de um acidente de automóvel.

A jornalista Ana Sofia Cardoso, da TVI, esteve em antena para cobrir os acontecimentos, neste que para si devia ter sido um dia de felicidade plena mas acabou por não ser.

A filha do rosto da informação do canal quatro, Francisca, completava ontem, 3 de julho, o primeiro ano de vida. Data única e especial, que inevitavelmente acabou por ficar marcada por um dia intenso de trabalho e uma tragédia à qual ninguém fica indiferente.

"Paro agora. A minha filha fez um ano. Um ano de vida, de felicidade de pura, de tudo o que há de mais belo. Mas hoje esta notícia da morte de Diogo Jota e do irmão confesso que mexeu comigo. Senti-me feliz, claro, pela celebração do aniversário da Francisca. Mas não me senti a 100 por cento. Não consegui viver o dia com os olhos que seria de esperar neste 3 de julho", confessou Ana Sofia Rodrigues.

"Todas as mortes são brutais. Mas estas duas mortes são revoltantes. Julgo que um dos maiores medos de uma mãe é um filho morrer estupidamente num acidente de carro. Esta mãe perdeu os dois filhos assim. A vida não é justa. É cruel. Todos sabemos isso. Mas também sei que nunca me hei-de habituar a ver 'isto' e fingir que não estou a ver. A fingir que não estou a sentir. O dia foi avassalador. E não devia ter sido", terminou ao desabafar com os seguidores do Instagram no final do dia.

A pequena Francisca, de um ano, é fruto da relação de Ana Sofia Cardoso com Tiago Begonha. O casal, recorde-se, é ainda pai de um menino, Lourenço, de cinco anos.

"O segundo tesouro das nossas vidas, Tiago Begonha. 3 de julho de 2024; 4 de setembro de 2019. As melhores datas de sempre. Para sempre", escreveu a jornalista ao anunciar há um ano o nascimento da segunda filha.

O trágico acidente de Diogo Jota

Diogo Jota e o irmão, André Silva, seguiam de carro perto de Palacios de Sanabria, em Zamora, Espanha. Ainda que as causas oficiais do acidente permaneçam por apurar, os últimos dados dão conta de que os dois irmãos sofreram um despiste causado pelo rebentamento de um pneu.

As cerimónias fúnebres dos futebolistas estão marcadas para os dias 4 e 5 de julho. O velório decorrerá na Capela da Ressureição, na freguesia de São Cosme, a partir das 16h00 de sexta-feira e o funeral será na manhã de sábado, na Igreja Matriz de Gondomar - terra de onde Diogo e André eram naturais.

Diogo Jota, de 28 anos, deixa três filhos menores, a mais nova, uma menina cujo nome não foi tornado público, nasceu em novembro do ano passado. As três crianças nasceram fruto da relação de longa data com Rute Cardoso. O casal, que começou a namorar aos 15 anos, casou-se no dia 22 de junho deste ano.

