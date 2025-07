Depois de ter estado no último adeus a Diogo Jota e ao irmão do mesmo, André Silva, Vera Patrício, mulher de Rui Patrício, recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem a Rute Cardoso.

"A dor hoje, de ver e não poder abraçar, de dizer que te amamos todos muito... é gigante. Num dia somos felizes ao máximo dos máximos, realizamos um sonho rodeado de quem nos ama e no outro tiram-nos tudo aquilo em que acreditamos, com quem partilhámos uma vida... uma vida cheia de alegria, humildade, sempre com um sorriso e luz para iluminar qualquer lugar", começou por escrever Vera Patrício.

"Uma dor indiscritível, perder um de nós, uma parte da família que tenho. Amar os filhos/marido/amigo e viver esta perda é uma dor insuportável e insuperável, mas estaremos sempre aqui para proteger a nossa família. A força virá. Sempre contigo, meu amor, Rute", pode ainda ler-se na mesma partilha, dirigindo-se à mulher de Diogo Jota, de quem é muito próxima.

Os irmãos futebolistas Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, morreram num acidente de carro, em Zamora, Espanha, na madrugada de quinta-feira, dia 3 de julho.

As circunstância do acidente ainda estão por apurar, mas udo aponta para que o rebentamento de um pneu tenha sido a causa do despiste da viatura onde os jogadores de futebol seguiam. O carro acabou consumido pelas chamas.

O velório começou na sexta-feira, dia 4 de julho, e o funeral ficou marcado para sábado, dia 5, em Gondomar. No último adeus a Diogo Jota e André Silva foram várias as figuras do mundo do futebol que marcaram presença, entre elas André Villas-Boas, João Félix, Bernardo Silva ou o plantel do Liverpool - equipa onde jogada Diogo Jota.