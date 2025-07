"Gondomar está mais escuro. Porque duas das suas luzes mais brilhantes apagaram-se demasiado cedo." Foi com estas palavras que Fernando Rocha começou a publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, dia 6 de julho.

O humorista, natural de Rio Tinto, do município de Gondomar, deixou uma mensagem na sua página de Instagram um dia depois do funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva.

"Com profundo pesar, presto homenagem a Diogo Jota e ao seu irmão André Silva, que partiram de forma trágica e inesperada. Dois filhos da nossa terra, que carregaram no coração o nome de Gondomar até ao mundo e que agora deixam um silêncio impossível de traduzir", disse.

"O Diogo era mais do que um craque. Era humildade com talento, era entrega com elegância. Levou o nosso orgulho às costas com a camisola das quinas e com a do Liverpool, mas nunca largou a alma gondomarense. E o André, irmão e companheiro de vida, esteve sempre lá. Nos bastidores, na partilha, na presença discreta mas essencial de quem é alicerce, sangue e espelho", acrescentou.

"Hoje choramos os dois. Choramos pela família que fica, pelos filhos que perdem o pai, pela esposa que perde o amor da vida, e por todos nós que perdemos dois rapazes nossos", lamentou.

"Mas entre a dor, fica o exemplo. Fica a marca que deixaram em campo, em casa, na vida. Fica o legado de quem não se esquece de onde veio, mesmo quando chega tão longe", destacou ainda.

"Que o vosso descanso seja leve. E que o mundo nunca vos esqueça. Até sempre, Diogo e André. Com amor, respeito e memória", rematou.

De recordar que Diogo Jota e André Silva morreram na sequência de um acidente de carro em Espanha, no madrugada do dia 3 de julho.

O funeral dos irmãos futebolistas realizou-se no sábado, dia 5 de julho, em Gondomar.