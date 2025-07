Depois de Carolina Deslandes ter-se mostrado revoltada com as imagens que circulam na Internet da família de Diogo Jota e André Silva, que estão a viver neste momento a dor do luto, Rita Ferro Rodrigues decidiu falar sobre a cobertura do funeral.

O último adeus aos irmãos futebolistas Diogo Jota e André Silva ficou marcado para a manhã deste sábado, dia 5 de julho, e este momento é acompanhado pelas televisões nacionais. Apesar de não estar a par das imagens, Rita Ferro Rodrigues explicou que as partilhas que lhe têm feito chegar são suficientes para se mostrar contra a cobertura do funeral.

"Aliviada de estar sem televisão e quase sem Internet, protegida dos relatos que me têm chegado da exploração absoluta e absurda de todos os canais de televisão, da inimaginável dor de uma família", começou por escrever numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram enquanto decorria o funeral.

"Não há limites, não há pudor, não há decência no respeito pelo que há de mais íntimo. Cada um quer explorar mais do que outro e não há uma única alma pensante e com responsabilidade de decisão que trave este circo de voyeurismo. Um diretor que diga: não, não vamos alinhar nisto. Estamos todos num lugar muito escuro de desumanidade e insensibilidade", comentou, por fim.

Publicação de Rita Ferro Rodrigues© Instagram_ritaferrorodrigues

Carolina Deslandes, recorde-se, publicou um vídeo na sua página de Instagram onde lamentou (sobre as imagens da família de Diogo Jota e André Silva):

"Como é que nós chegámos a um ponto em que não há a empatia, a bondade, a decência de deixar que uma família faça um luto sem ser perseguida, sem quererem arranjar a filmagem da pessoa mais destroçada ou a fotografia da pessoa mais destroçada. [...] fica tudo à procura da imagem mais desesperada do outro, fica tudo à caça. Que nojo que me dá."