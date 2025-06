Com a chegada do verão, os dias mais longos e as temperaturas mais quentes convidam à prática de exercício físico ao ar livre. Os especialistas médicos em perda de peso da PronoKal destacam a importância de aproveitar esta época do ano para adotar bons hábitos que contribuam para a manutenção de um peso saudável e para a melhoria do bem-estar físico e emocional.

Natação: refrescante e eficaz

A natação é uma atividade completa, ideal para os dias de calor. Além de refrescar, permite exercitar todos os grupos musculares, promovendo a tonificação, a melhoria da capacidade cardiovascular e um elevado gasto calórico. É também uma atividade de baixo impacto, adequada para todas as idades.

Caminhadas: simples, acessíveis e benéficas

Caminhar ao ar livre, seja em parques urbanos, à beira-mar ou em trilhos de natureza, é uma excelente forma de incorporar o exercício físico na rotina diária. Caminhadas regulares ajudam a controlar o peso, estimulam a circulação sanguínea e libertam endorfinas, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar.

Ciclismo: corpo ativo e mente leve

Andar de bicicleta é uma ótima forma de queimar calorias enquanto se desfruta do ambiente exterior. Este exercício fortalece os músculos das pernas, glúteos e abdómen, melhora a resistência e promove a saúde cardiovascular. Ao mesmo tempo, o contacto com a natureza ajuda a reduzir os níveis de stress e ansiedade.

Atividade física aliada à nutrição personalizada

Para que a prática de exercício seja realmente eficaz, deve ser complementada com uma alimentação equilibrada e adaptada às necessidades individuais. A PronoKal disponibiliza programas médicos de perda de peso que combinam aconselhamento nutricional, acompanhamento clínico e promoção da atividade física, sempre com base científica e foco na saúde metabólica.

Cuidados a ter nos dias quentes

Durante o verão, é fundamental praticar exercício nas horas de menor exposição solar (início da manhã ou final da tarde), usar protetor solar, manter uma hidratação adequada e optar por vestuário leve e respirável.

Adotar uma rotina de atividade física ao ar livre é uma forma simples e eficaz de cuidar do corpo e da mente nesta estação.