A propósito da Semana Europeia do Desporto, que se assinala de 23 a 30 de setembro, é fundamental falar dos inúmeros benefícios que o exercício físico regular oferece quer para a saúde física quer para a saúde mental.

Desde aumentar a aptidão física até melhorar o humor e a função cognitiva, aqui está uma visão abrangente de como o exercício impacta positivamente no nosso bem-estar!

Quais os benefícios do exercício para a saúde física?

1. Saúde cardiovascular: O exercício fortalece o coração e melhora a circulação, reduzindo o risco de desenvolver doenças cardíacas e AVC;

2. Controlo do peso: A atividade física regular ajuda na perda ou manutenção de peso, através do gasto de calorias e ao aumento do metabolismo, prevenindo problemas de saúde relacionados à obesidade.

3. Força óssea: Exercícios com carga e caminhada aumentam a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose.

4. Tónus muscular: Treino de força e carga aumentam a massa muscular, promovendo um físico mais forte e resistente.

5. Controlo da diabetes: A atividade física ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e melhora a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes.

6. Sistema imune: O exercício físico regular aumenta as defesas, diminuindo a incidência de infeções bacterianas e víricas.

7. Melhoria do sono: a atividade física promove uma melhoria do padrão do sono, ajuda a adormecer mais rápido e a desfrutar de um sono mais profundo e recuperador.

E os benefícios para a saúde mental?

8. Redução do stress: o exercício desencadeia a libertação de endorfinas, conhecidas como as hormonas do “bem-estar”, que promove o relaxamento de forma natural, reduzindo a ansiedade.

9. Melhoria do humor: a atividade física aumenta os níveis de serotonina e dopamina, melhorando o humor e reduzindo os sintomas de depressão.

10. Função cognitiva: o exercício melhora a capacidade cognitiva, o que inclui a memória, foco e capacidade de resolução de problemas. Perante desafios, as pessoas que praticam atividade física regular tendem a exibir níveis mais altos de resiliência emocional e habilidades cognitivas.

11. Saúde cerebral: o exercício promove o crescimento de novas células neuronais e protege contra o declínio cognitivo

12. Aumento da autoestima: Conseguir alcançar metas de performance física e sentir-se mais forte pode aumentar a autoconfiança e a autoestima

13. Interação social: Atividades de grupo como desporto ou aulas de grupo promovem oportunidades de interação social, reduzindo a sensação de isolamento e solidão.

Benefícios adicionais

14. Longevidade: A prática de exercício físico regular está associada a uma vida mais longa e com mais qualidade e vitalidade e diminui o risco de desenvolver doenças crónicas, alguns cancros e o impacto das doenças degenerativas.

15. Controlo da dor: O exercício pode ajudar no alívio da dor crónica, proporcionado pela melhoria da força muscular e a flexibilidade

16. Energia: O exercício físico praticado de forma regular aumenta a sensação de energia e diminui a fadiga

17. Criatividade: A atividade física pode estimular o pensamento criativo e melhoria da habilidade cognitiva.

Como começar?

Incorporar exercícios à sua rotina não requer um grande compromisso. Mesmo pequenas mudanças podem fazer a diferença! Estabeleça uma rotina de pelo menos 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada por semana, juntamente com atividades de fortalecimento muscular em dois ou mais dias. Comece com atividades simples como caminhar, andar de bicicleta ou nadar!

Consistência é fundamental! Encontrar atividades que goste tornará mais fácil a manutenção de uma rotina regular e usufruir dos muitos benefícios para a saúde física e mental que o exercício proporciona.

Recomenda-se a quem pretenda recomeçar ou iniciar atividade física mais intensa, que consulte um médico antes de iniciar.

Um artigo de Leonor Rolo, médica especialista em Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF Porto.