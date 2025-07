Fernando Daniel revoltou-se com cobertura mediática do último adeus a Diogo Jota e André Silva, que morreram num acidente de carro no dia 3 de julho, em Espanha. Cantor destacou uma fotografia captada durante o funeral dos futebolistas.

Assim como Rita Ferro Rodrigues, Fernando Daniel também recorreu às redes sociais para se manifestar contra a cobertura mediática durante o último adeus a Diogo Jota e André Silva. O cantor publicou no Instagram uma fotografia em que se pode ver várias pessoas presentes na despedida dos futebolistas e com os telemóveis apontados. "Podia ser a frontline de um concerto. Podia ser a apresentação de um jogador. Podia ser a chegada da seleção/clube após conquista de um troféu. Mas não, é um momento íntimo, delicado e bastante triste para uma família e amigos. E não… esta foto não é um caso isolado deste dia, poderia usar outras tantas de ações diversas e igualmente péssimas", começou por escrever na legenda da referida fotografia que juntou à publicação. "Pergunto-me: qual a necessidade? Qual o interesse de captar um momento tão triste como este? A partir de quando a desgraça alheia se tornou motivo de atração e importância para as diversas galerias de telemóvel? Se o objetivo é mostrar compaixão pela família, demonstrar carinho e admiração pelo Diogo e pelo André, estar presente por si só é o suficiente, é o que se pretende", acrescentou. "Embora, não compreendendo nem estes, a cobertura mediática destina-se, como o nome indica, aos profissionais na área de media. E mesmo alguns destes, nos últimos dias, aparentaram ser tudo menos profissionais. A escrutinar até à mais ínfima coisa. Sempre em busca do sensacionalismo. Invadindo o espaço emocional daqueles que mais precisam dele", continuou. "Acredito serem estes os grandes responsáveis por fotos como esta. São os primeiros a tornar banal o espaço do próximo, encorajando outros que longe dessa responsabilidade se sentem no direito de fazer igual ou pior", disse ainda. "Esta família irá precisar de todo o apoio possível e tenho a certeza que não lhes irá faltar. Quanto aos meios de comunicação, aos que procuram protagonismo gerando mais 'circo' sobre quem esteve ou não esteve presente, e ao resto, resta-nos dar espaço que é o que esta família mais precisa de quem nada acrescenta", escreveu depois. "Diogo e André, descansem em paz. A toda a família, amigos e colegas, as minhas mais sentidas condolências", rematou Fernando Daniel. Rita Ferro Rodrigues também se mostrou revoltada com a, diz, "exploração absoluta e absurda" durante o último adeus a Diogo Jota e André Silva. "Não há limites, não há pudor, não há decência no respeito pelo que há de mais íntimo. Cada um quer explorar mais do que outro e não há uma única alma pensante e com responsabilidade de decisão que trave este circo", pode ler-se na sua publicação. Também Carolina Deslandes fez uma publicação nas redes sociais a partilhar a sua revolta contra as imagens que captaram da família dos futebolistas neste momento de dor.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André Silva, de 25, morreram num acidente de carro na madrugada de 3 de julho em Espanha. O funeral dos futebolistas decorreu no sábado, dia 5 de junho, em Gondomar.