Lulinhas desrecheadas "Adoramos lulas recheadas, mas convenhamos, são uma grande trabalheira, encher lulas com recheio de chouriço usando uma colher de café… a vida tem outra velocidade hoje em dia. E para não perdermos este sabor maravilhoso, aqui fica uma sugestão muito prática: as nossas lulas desrecheadas", conta-nos Joana Moura, autora desta receita.

Uns estupendos caracóis salgados com um recheio de sabor mediterrânico. A receita é uma sugestão a partir do livro digital gratuito "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com..."

Salada de melancia e queijo feta Essa salada é uma combinação perfeita de sabores, além de ser muito fácil de preparar. A melancia é uma fruta muito hidratante e o queijo feta adiciona um toque salgado e cremoso. A hortelã e o manjericão trazem um aroma fresco.

Bruschetta de morango e rúcula com azeite e sal Esta é apenas mais uma variante dos meus carpaccios, que adoro servir em fatias grossas de pão previamente tostadas. E a fruta não é exceção. Que boa que fica esta mistura de fruta com pão e legumes frescos.

Piadina de carpaccio de salmão, tomate e rúcula A piadina é um pão típico italiano, leve e muito versátil. Esta receita é perfeita, consistente e, bem recheada, pode chegar a fazer uma refeição para duas pessoas.