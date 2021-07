Preparação

Misture o sumo de limão, o açúcar, o azeite e a hortelã. Reserve.

Aqueça uma frigideira de grelhar.

Corte as curgetes na diagonal em fatias com cerca de 7 mm de espessura. Pincele-as com o azeite e pressione-as na grelha da frigideira durante quatro minutos de cada lado até ficarem tenras ou grelhadas.

Disponha as curgetes em quatro pratos, polvilhe com o queijo Feta e regue com o molho por cima de tudo.

Sirva imediatamente.