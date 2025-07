O cheiro a brisket texano e pastrami de Nova Iorque vai invadir Cascais este sábado, 5 de julho, com o BBQ Fest: The American Way, um evento que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos da América (Independence Day). A iniciativa, com entrada livre, terá lugar na emblemática Praça d’Armas da Cidadela de Cascais, entre as 13h00 e o final da noite, e promete uma experiência gastronómica e cultural memorável.

Promovido pelo Cidadela Art District, em parceria com a KAU Barbecue — uma das grandes referências nacionais em churrasco artesanal de inspiração americana — o festival combina sabores autênticos e um ambiente descontraído, ao estilo street food.

Quem participar no evento, pode viajar pelo paladar por diferentes regiões dos Estados Unidos. O menu, pensado para partilhar, inclui pratos icónicos como o Pastrami de Nova Iorque (18€), Brisket texano (16€), Cheesesteak da Filadélfia (16€) e Pork Tacos do sul profundo (14€). Para acompanhar, há salada de batata com endro, coleslaw (4€) e, claro, a sobremesa clássica Banana Pudding (4€).

Cidadela Art District Cidadela Art District créditos: Divulgação

A bebida oficial do evento fica a cargo da Super Bock, que marca presença com uma beer truck. A animação musical estará a cargo do artista Adam Khan, que levará os ritmos quentes do country até às muralhas da Cidadela.

Mais do que um festival de sabores, o BBQ Fest integra a programação do Cidadela Art District, um projeto ligado ao Pestana Cidadela Cascais — Pousada & Art District, que tem vindo a afirmar-se como um dos polos culturais mais vibrantes da vila. Entre galerias, tabernas, ateliers e livrarias, o CAD celebra a criatividade e a autenticidade — e é neste espírito que a parceria com a KAU Barbecue ganha sentido.

O BBQ Fest: The American Way promete um dia repleto de sabores, convívio e cultura, aberto a todos e com entrada gratuita. Uma oportunidade para celebrar o verão à americana, em pleno coração de Cascais.