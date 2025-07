A marca e. p. atel’ye foi a grande vencedora da edição 2025 do concurso Bloom PWD by Salsa Jeans, a plataforma do Portugal Fashion que apoia jovens criadores em busca de um lugar no mundo da moda.

Enzo Peres Perederko é o nome por detrás da marca vencedora e cujo talento criativo chamou a atenção dos sete membros do júri que assistiam, atentos, aos projetos que desfilaram pela passerelle da antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama, em Matosinhos. Desde cedo que o criativo de 20 anos encontrou na moda o seu refúgio. É através das suas criações autorais que tentar dar sentido ao caos do mundo que o rodeia e construir um universo onde pode ser ele próprio.

"Eu sempre me senti deslocado nesse mundo. E eu acho que o meu trabalho é um ambiente de conforto, que eu crio o meu universo, tudo sob o meu controle. É o mundo de uma pessoa desajeitada. Eu sou desajeitado, de certa forma, e busco criar isso com o meu trabalho", explica o designer em entrevista ao SAPO Lifestyle.

Das camisas aos casacos, e. p. atel’ye dá uma nova vida aos clássicos do vestuário Dos sete jovens designers que disputaram, esta quinta-feira, o concurso Bloom PWD by Salsa Jeans, os jurados elegeram a marca e. p. atel’ye, de Enzo Peres Perederko, como a grande vencedora desta iniciativa promovida pelo Portugal Fashion. A menção honrosa foi atribuída à marca Vaolms da estilista Vânia Oliveira. Créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

No projeto vencedor, intitulado Genesis 01, o jovem brasileiro da zona leste de São Paulo quis voltar às origens dos clássicos do vestuário e reconstruir e desconstruir as silhuetas de peças que podemos encontrar em qualquer guarda-roupa.

Camisas, casacos compridos e vestidos surgem com diferentes proporções e assimetrias, apresentando construções inesperadas que surpreendem pela originalidade. Exemplo disso são vestidos que nascem de camisas ou casacos compridos com detalhes inesperados. "As peças são todas utilizadas de mais de 50 formas diferentes", diz sobre os looks apresentados.

Em termos de cores, apostou num jogo entre o branco e preto que tanto surgem em looks integrais ou combinados entre si. "O preto e o branco são cores neutras. O branco representa para muita gente, para mim também, não só o vazio, como a ausência. O preto é sempre algo mais pesado", explica.

Para contrastar com esta dualidade de cores, apostou num look integral em cor-de-rosa que acabou por dar um toque inesperado aos cinco coordenados que desfilaram pela 54.ª edição do Portugal Fashion. "Era uma cor que eu não gostava. Agora eu amo essa cor", confessa.

O vencedor da edição 2025 do concurso Bloom – que competiu contra Beatriz Monteiro, Débora Neves, Miguel Moreira, Lauretta Rivers, Nair e Vaolms – não esquece toda a aprendizagem adquirida na ESAD — Escola Superior de Artes e Design, referindo que a instituição foi crucial para que lhe dar as bases necessárias para poder estar a receber o prémio das mãos de Nuno Malheiro, vice-presidente da ANJE. "Foi ali que eu aprendi tudo isso e consegui me expressar do jeito que eu me expresso."

Para além de receber um prémio pecuniário no valor de 2.450 euros para desenvolvimento da sua próxima coleção, o vencedor terá ainda a oportunidade de frequentar um estágio profissional remunerado na Salsa Jeans, frequentar o curso de Pós-Graduação em Fashion Management da Católica Porto Business School e participar nas próximas edições do Portugal Fashion.

Menção honorosa Concurso Bloom Portugal Fashion 2025 A estilista Vânia Oliveira, detentora da marca Vaolms, que foi agraciada com uma menção honrosa na edição de 2025 do concurso Bloom do Portugal Fashion créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Na edição de 2025, o painel de jurados - composto por Serge Carreira (Diretor da Iniciativa de Marcas Emergentes da Fédération de la Haute Couture et de la Mode / Paris Fashion Week), Inês Amorim e Reid Baker (Designers e fundadores da marca Ernest W Baker), Alexandra Oliveira (Designer e Fundadora da marca Pé de Chumbo), Luís Pereira (CEO da Showpress – Press & PR Office), Félix Santos (Fashion Design Director da Salsa Jeans) e Mónica Neto (Diretora do Portugal Fashion) - distinguiu com uma menção honorosa a marca Vaolms da estilista Vânia Oliveira.

Questionado sobre as suas ambições profissionais, Enzo Peres Perederko revela que gostava de conseguir conciliar as duas coisas – conseguir dar continuidade à sua marca ao mesmo tempo que aposta na sua formação profissional e académica - mas que só o futuro o dirá. "Eu estou ainda aberto a possibilidades. Eu vou até onde eu acredito que a minha intuição me leve", conclui.

