A recriação histórica propõe aos participantes uma imersão no ambiente cultural e gastronómico dos séculos XVII e XVIII. Durante a refeição no Pátio dos Comuns (20h00) serão disponibilizados acessórios temáticos para quem desejar participar trajado de acordo com o período barroco. Estão também previstos momentos de animação ao longo da noite, que complementam a recriação do ambiente da época.

O Jantar Barroco insere-se numa semana de atividades centradas no património e na cultura barroca, entre os dias 11 e 16 de julho. A programação inclui exposições, concertos, visitas encenadas, oficinas e workshops. Entre os destaques estão a exposição “Os Testemunhos dos Milagres da Rainha Santa Mafalda” e o concerto “Harmonia Histórica”, marcado para 13 de julho, que apresenta trios e duetos dos séculos XVII e XVIII.

O jantar tem um custo de 45€ por pessoa, com um desconto de 50% para crianças até aos 12 anos. As reservas são obrigatórias, com pagamento antecipado, e devem ser efetuadas até ao dia 10 de julho, através do e-mail eventos@heritage1220.pt ou pelo contacto telefónico 256 136 574.

A iniciativa é organizada em colaboração com a Câmara Municipal de Arouca e integra o programa “Arouca – História de um Mosteiro. Retratos do Barroco”.