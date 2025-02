A morte de Gene Hackman e de Betsy Arakawa tem intrigado as autoridades. O ator foi encontrado morto em sua casa, juntamente com a sua mulher e o cão, esta quinta-feira, 27 de fevereiro.

Segundo o TMZ, um detetive de Santa Fé declarou que "a morte dos dois indivíduos é suspeita o suficiente para exigir uma investigação completa, porque quem fez a denúncia encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta".

Vai demorar um pouco até termos a história completa sobre a morte de Gene Hackman e da sua esposa. Mesmo com a autópsia inicial, os resultados do relatório final ainda levarão algumas semanas.

Fontes disseram ao TMZ que, após a autópsia ser feita pelo Gabinete do Investigador Médico do Novo México, serão necessárias quatro a seis semanas para que os exames toxicológicos e outros testes sejam concluídos antes que o relatório final seja emitido.

A Sky News avançou, citando um mandado de busca da polícia de Santa Fé, que, tanto o casal, como o cão, já estavam mortos há algum tempo e foram encontrados em diferentes divisões da casa. Gene Hackman estava numa 'sala de vestir', enquanto a mulher foi localizada na casa de banho.

Já o site TMZ avança que foram encontrados comprimidos espalhados pela casa de banho. Betsy Arakawa estava em estado de decomposição, "com inchaço no rosto e as mãos e pés em estado de mumificação". O ator também estava "parcialmente mumificado".

O corpo de bombeiros verificou o local e declarou que não havia nenhum sinal de intoxicação por monóxido de carbono ou envenenamento. Não há suspeita de crime.

