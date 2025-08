De Lisboa à Ericeira, de palácios históricos a praias, o cinema ao ar livre regressa com propostas que unem a magia do grande ecrã à gastronomia e a locais únicos, oferecendo experiências para todos os gostos. Com bilhetes a preços acessíveis, sessões cuidadosamente curadas e ambientes que convidam a viver o verão com outra luz, a sétima arte ganha nova vida no exterior.

No Immerso Hotel, na Ericeira, as noites quentes transformam-se em cinema com as Saltwater Sessions, uma iniciativa já consagrada que regressa às quartas-feiras, às 21h00, no espaço Emme On Fire. Curadoria do surfista Tiago Pires e do fundador da Surf Portugal, João Valente, apresenta filmes dedicados ao universo do surf — “Heavy Water” (13 de agosto), “We The Surfers” (17 de setembro) e “Virei” (8 de outubro). A entrada é livre, e cada sessão traz propostas gastronómicas à altura, com pizzas no forno a lenha, cerveja artesanal Bica e petiscos de grelhados que combinam perfeitamente com o espírito livre da costa.

No Sheraton Cascais Resort, os jardins voltam a ser palco do Cascais Open Air Cinema, em parceria com a Cine Society, projetando clássicos como “Grease” (2 de agosto), que continuam a marcar gerações com os seus temas inesquecíveis. A experiência, às quartas-feiras às 21h00, é complementada por um menu acessível do restaurante Glass Terrace, com snacks, pipocas e bebidas, tudo servido num ambiente elegante com o mar como cenário. Há ainda mais um sessão marcada para setembro. Os bilhetes custam 14,50€.

Lisboa não fica atrás. O Cine Society mantém viva a tradição do cinema ao ar livre nas Ruínas do Carmo, no Carmo Rooftop, e na Doca da Marinha, com uma programação até setembro que mistura clássicos e surpresas em locais históricos. Entre as próximas sessões estão “Escola de Rock” (3 de agosto), “Ocean’s Eleven” (4 de agosto) e, no dia 5 de agosto, uma dose dupla com “Thelma & Louise” no Carmo e “Doidos à Solta” na Doca da Marinha. Os bilhetes custam 14,50€, garantindo acesso a uma experiência com imagem e som de qualidade, num ambiente cuidadosamente preparado.

O terraço do Cine Capitólio, no Parque Mayer, oferece outra referência de excelência até 18 de outubro, com sessões de quarta a sábado, às 21h30. Com espreguiçadeiras, mantas, pipocas e uma programação transgeracional assinada pelo jornalista Rui Pedro Tendinha, o espaço proporciona um cinema cosmopolita e tecnicamente apurado, com som por headphones para uma experiência imersiva. Entre os títulos confirmados estão “Pretty Woman” (1 de agosto), “Lilo & Stitch” (2 de agosto, versão original), “Big – Quero Ser Grande” (6 de agosto) e “Moulin Rouge” (8 de agosto). O bilhete custa 14€.

Para quem prefere combinar cinema com uma experiência gastronómica cuidada, o restaurante 39 Degraus, na Cinemateca Portuguesa, transforma a sua esplanada numa sala de cinema ao ar livre, com capacidade para 100 pessoas. As sessões começam às 21h45, de segunda a sábado, e incluem clássicos e filmes de culto, alguns em película. O pacote Jantar + Filme oferece aos clientes bilhetes gratuitos, mediante consumo mínimo de 12€, com reservas pelo site do restaurante. Para quem já tem bilhete, há um desconto de 15% na refeição. Todos os jantares devem terminar até às 21h30 para garantir silêncio e envolvência durante a projeção. Os bilhetes avulsos custam 14,50€.

Para os amantes do cinema em locais singulares, o Black Cat Cinema apresenta uma programação diversificada em três espaços emblemáticos: a histórica Igreja da Graça, o descontraído Bicho D’Água na Costa da Caparica e o enigmático Palácio do Grilo. Com bilhetes a 14,50€, as sessões começam às 21h, após portas abertas às 19h para comida e bebida, com música ao vivo ou DJ às 20h (na Igreja da Graça e no Palácio do Grilo). Entre os filmes em destaque estão “Orgulho e Preconceito” (3 de agosto), “O Clube” (4 de agosto), “Os Excêntricos Tenenbaums” (5 de agosto), “Lady Bird” (6 de agosto), “A Vida de Pi” (8 de agosto) e “Volver” (10 de agosto). Cada local oferece uma atmosfera única — do claustro milenar da Igreja da Graça, passando pela praia da Caparica, até ao palácio de sonho surrealista — com petiscos locais, cocktails, vinhos e, claro, as indispensáveis pipocas.