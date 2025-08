Débora Monteiro, de 42 anos, revelou recentemente estar a passar pela perimenopausa. A atriz confessou a 15 de julho estar a sofrer com sintomas como "suores, muito calor, irritabilidade, cansaço profundo e inchaço".

"Partilhei convosco que estava a ter sintomas de perimenopausa. Muitos suores, muito calor, irritabilidade, cansaço profundo, muito inchada... Marquei a minha consulta, mas só em Setembro é que consegui vaga. Até lá vou manter o foco no treino e cardio", disse na altura.

Esta sexta-feira, 1 de agosto, o rosto da ficção da SIC voltou a falar sobre o tema, mostrando-se numa unidade hospitalar a realizar análises para que lhe seja feita no futuro uma avaliação médica.

"Dia de análises. Ontem já fiz exames à mama, tiroide e vaginal. Quando partilhei esta fase de perimenopausa ainda não tinha procurado ajuda. Estou agora na fase de fazer todos os exames para ser depois avaliada pela médica", explicou.

Débora Monteiro quis ainda deixar um conselho às seguidores que, tal como ela, pode estar nesta fase de vida:

"Cuidem de vocês, não deixem só o corpo adaptar-se. Qualidade de vida é muito importante. Muitas não têm sintomas, mas para quem tem, é essencial cuidar".



© Reprodução Instagram - Débora Monteiro

Leia Também: Débora Monteiro sofre com os efeitos da perimenopausa aos 42 anos

Paula Neves também está a viver a "difícil" perimenopausa

Tal como Débora Monteiro, também Paula Neves revelou recentemente estar a viver a perimenopausa. A atriz, de 47 anos, falou sobre o tema em declarações ao site Fama Show.

"Como mulher, estou numa fase muito difícil, a começar a perimenopausa, e é o início do inferno. E sim, sou solidária com todas as mulheres que estão a passar por isto, é pouco falado, é pouco conhecido e é uma violência irreal", citou a publicação.

Quais os sinais que podem indicar que está a chegar à perimenopausa?

"A perimenopausa, também chamada pré-menopausa, é um período de transição entre a idade fértil da mulher e a menopausa, em que a ovulação deixa de existir por completo. Este período de transição acontece porque há alterações hormonais importantes no corpo da mulher. A principal alteração é uma produção inconstante de estrogénio pelos ovários - a hormona que ajuda no controlo do ciclo menstrual, diminui e aumenta de forma irregular. Isto reflete-se em ciclos menstruais irregulares", lê-se no site das unidades de saúde CUF.

Os sintomas podem surgir a partir dos 40 anos ou mais tarde, a partir dos 45. Em alguns casos, pode ocorrer entre os 35 anos.

Eis os cinco sinais de que pode estar a entrar na perimenopausa:

Menstruações irregulares ou intensas;

Fadiga;

Dores nos músculos e nas articulações;

Níveis baixos de ferro;

Mau funcionamento da tiroide.

Saiba mais detalhes na publicação abaixo: