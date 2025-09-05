Foi na quarta-feira, dia 3 de setembro, que aconteceu o descarrilamento mortal em Lisboa. O acidente com o Elevador da Glória matou 16 pessoas e mais de 20 ficaram feridas.

As reações não tardaram a 'encher' as redes sociais, destacando-se entre elas as palavras de Pedro Abrunhosa.

"O mundo inteiro no Elevador da Glória e todos morremos um pouco hoje. De dor. De comoção perante o sofrimento alheio. De impotência diante do inenarrável", começou por escrever o cantor, partilhado de seguida palavras de apoio a todos os envolvidos.

"Às famílias das vítimas, aos sobreviventes, aos que se lançaram sobre o abismo de destroços para tentar o resgate dos feridos, às equipas de socorro sempre prontas e heroicas, aos lisboetas, aos funcionários da Carris e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: que o amor vos salve, que o amor nos salve", completou.

Também Tiago Aldeia fez uma publicação nas redes sociais a reagir ao trágico acidente. "Não há palavras para descrever este acidente no icónico elevador da Glória da cidade de Lisboa… Estamos todos em choque com esta tragédia. Os meus sentimentos para todos os familiares e amigos das vítimas."

Nomes como Ana Garcia Martins (mais conhecida como 'Pipoca'), António Sala, Iva Domingues, Katia Aveiro, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão, Fátima Lopes, Tony Carreira ou António Raminhos também se manifestaram publicamente.

Rita Ferro Rodrigues, aliás, já se pronunciou mais do que uma vez sobre a tragédia, tendo lamentado também a "necessidade das televisões mostrarem 'imagens sensíveis' que envolvem os corpos de pessoas mortas, outras mutiladas, em choque e feridas."