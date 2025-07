Débora Monteiro fez uma íntima partilha na sua página de Instagram. A apresentadora da SIC mostrou um vídeo onde aparece a correr numa passadeira e revela estar a viver "sintomas da perimenopausa" aos 42 anos.

"Partilhei convosco que estava a ter sintomas de perimenopausa. Muitos suores, muito calor, irritabilidade, cansaço profundo, muito inchada... Marquei a minha consulta, mas só em Setembro é que consegui vaga. Até lá vou manter o foco no treino e cardio", começa por dizer a apresentadora.

Débora tem recorrido à ajuda e partilha em conversas com outras mulheres mas no final ainda existem muitas dúvidas. "Tenho falado com outras mulheres e todas temos tantas dúvidas porque achamos que é só a partir dos 50 que esta fase começa, mas na verdade pode ser muito antes. Partilhem comigo todas as dicas saudáveis para que esta fase seja um bocadinho mais tranquila", pediu a cara da SIC.

Nos comentários da publicação são várias as figuras públicas e anónimas que deixaram uma palavra de apoio. Cláudia Borges assume: "Estamos juntas", já Adriane Garcia dá a dica de um suplemento para Débora tomar. "Amor, tens que começar já a tomar um suplemento chamado Super Primrose, vai ajudar muito", garantiu a apresentadora.

Débora Monteiro e a luta para ser mãe

Mãe de duas meninas gémeas, Júlia e Alba, de cinco anos, fruto da relação com Miguel Mouzinho, a maternidade sempre foi um sonho para a atriz. Mas a dificuldade em engravidar levou-a a procurar ajuda especializada. No 'Alta Definição' em junho de 2023, a artista falou desta dura fase.

"Não estávamos a conseguir [engravidar] e tive de fazer duas cirurgias aos ovários. Foi aí que me caiu a ficha e fui para uma clínica de fertilidade. É estranho, as pessoas ficam todas a olhar para baixo, parece que há uma vergonha. Foi um processo de quatro anos a tentarmos e a fazermos tratamentos. É violento para o organismo da mulher e é horrível porque tens hora para fazer amor e isso torna-se muito constrangedor para o casal", garantiu.

Sem esperar, a atriz engravidou novamente. A gestação acabou por não vingar, tal como Débora contou a Andreia Rodrigues no programa 'Estamos em casa', em março desde ano.

"A vida é assim, infelizmente estas coisas acontecem, sabemos que vamos passar por várias fases. Nascemos, estamos aqui e todos nós vamos morrer. Sabemos isso tudo só que queremos fazer a nossa vida baseada naquilo que queremos [...]

"O ano passado tive a sorte de engravidar, pela primeira vez, sem ser por tratamentos. Não estávamos a contar, estávamos muito felizes e pensámos 'finalmente conseguimos', se calhar porque desligámos do facto de estarmos sempre a tentar engravidar e de estarmos sempre a fazer tratamentos. Infelizmente tive essa perda. Podíamos ser três, a casa podia estar mais completa, mas acho que tinha que ser assim. Às vezes sinto que há um terceiro filho. Tive três filhos, na minha cabeça sou mãe de três, esse acabou por não evoluir, mas sou mãe de três", revelou a atriz emocionada.

