Este ano, setembro tem uma poderosa energia de transformação, já que é marcado por dois eclipses que nos fazem questionar aquilo com que sonhamos e as bases em que assentamos a construção do que desejamos que dê frutos na nossa vida. Entre a luz e a sombra, entre fins e começos, somos convidados a deixar ir velhas formas de estar e a criar espaço para o nascimento de novas estruturas.

Desde a Antiguidade que os eclipses fascinam os Homens. São fenómenos astronómicos que envolvem a Terra, a Lua e o Sol, que se intercetam nas suas trajetórias. Num eclipse lunar a Terra interpõe-se entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra sobre a Lua Cheia. Num eclipse solar, a Lua posiciona-se entre o Sol e a Terra, fazendo com que o Sol deixe de ser visível no céu. Os povos antigos temiam os eclipses, pois receavam que o mundo estivesse a acabar. Hoje sabemos que são fenómenos normais, que se repetem cerca de quatro vezes todos os anos, mas a sua energia, estudada pela Astrologia, deixa efeitos que se vão revelando ao longo de meses após do eclipse e que é sentida em qualquer parte do globo terrestre, quer o eclipse seja visível, quer não.

Os eclipses lunares ajudam a finalizar situações e podem trazer revelações importantes, os eclipses solares abrem portas para novos capítulos na vida, anunciam começos, oportunidades inesperadas e mudanças.

As situações desencadeadas pelos eclipses podem ser abruptas, intensas, até desconfortáveis, mas têm como função realinhar-nos com o caminho que é verdadeiramente o nosso.

Em setembro temos um eclipse total lunar no dia 7, que ocorre com a Lua Cheia em Peixes e abre portais interiores profundos, e um eclipse solar parcial que acontece no dia 21 de setembro, a mesma data em que no hemisfério norte temos o equinócio de outono, e que nos traz clareza e possibilidades de reestruturação prática. Os dois eclipses são um convite do Universo para mergulhar nas nossas emoções mais profundas, para que as possamos perceber e libertar de forma a sabermos reconstruir a nossa vida com mais autenticidade. Este período é ideal para nos compreendermos melhor e para alimentarmos com organização e consciência as bases sobre as quais desejamos que assente a nossa vida interior e exterior.

O eclipse lunar de dia 7 de setembro promove a introspeção, a cura emocional, a libertação de crenças e de padrões limitadores e uma maior clareza e abertura a nível espiritual.

Peixes é um signo de Água, especialmente associado à sensibilidade e à espiritualidade. Este eclipse pede entrega, desapego e confiança no invisível. É altura de se libertar das culpas, medos e padrões antigos que pesam no seu coração. Algumas emoções podem aflorar à superfície, para que possa curá-las e deixá-las ir.

Estão em destaque a intuição e a espiritualidade, sendo um período propício à introspeção, a rituais de cura e para se libertar do que já não lhe serve.

Tome nota dos seus sonhos neste período, pois eles podem trazer-lhe mensagens muito importantes, e esteja também atento a sinais e a sincronicidades, a coincidências e mensagens ocultas que o Universo lhe envia através do quotidiano. Tome nota das ideias que vêm à sua mente, de frases que chamam a sua atenção, de situações que se repetem. Mesmo que não consiga imediatamente perceber qual é o significado que subjaz a esses acontecimentos, eles podem trazer-lhe as respostas de que precisa.

No dia 21 de setembro, o eclipse solar ocorre com a Lua Nova em Virgem e põe em destaque a ordem, os pormenores, a saúde e a nutrição, sendo um período favorável para fazer ajustes nas rotinas do seu dia a dia de forma a conseguir ter maior equilíbrio. Uma vez que esta data é também a do equinócio do outono, quando a noite e o dia têm a mesma duração, a necessidade de equilíbrio, ordem e harmonia entre luz e sombra é ainda mais evidenciada.

Enquanto o eclipse lunar de dia 7 de setembro abre feridas para serem curadas, o eclipse solar do dia 21 de setembro traz-nos a reorganização e convida-nos a pôr a nossa vida em ordem, a rever rotinas, cuidar do corpo, organizar a mente e criar bases mais sólidas que nos ajudem a ter estabilidade e segurança.

O eclipse solar do dia 21 de setembro é ideal para adotar hábitos relacionados com o autocuidado e para organizar a sua vida pessoal e profissional, cuidar da sua saúde e investir de forma mais consciente, consistente e responsável no seu bem-estar.

Os eclipses de setembro podem ajudá-lo a transformar medos, mágoas e emoções que inconscientemente o condicionam, e pedem-lhe que saiba ouvir o seu corpo e o seu coração e que equilibre a sensibilidade com a razão para que a sua voz interior conduza os seus passos, escolhas e ações. Setembro de 2025 é um mês em que o céu nos mostra que a vida é feita de ciclos, que há momentos para deixar ir, e outros para recomeçar. Entre Peixes e Virgem, somos convidados a unir sensibilidade e bom senso, sonho e ação.