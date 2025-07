Gilberto Gil recordou a filha, Preta Gil, num conversa que teve com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante a missa de sétimo dia da cantora, que se realizou Zona Sul do Rio de Janeiro, no Brasil, na segunda-feira, dia 28 de julho.

Ao ser questionado sobre a última conversa que teve com a filha, Gilberto Gil partilhou: "Foi ainda em São Paulo, porque não estive com ela nos Estados Unidos quando ela foi fazer a última parte do tratamento. Mas aqui em São Paul conversámos muito, brincámos... Fizemos troça das coisas alegres e engraçadas da vida."

"Ela tinha muito gosto por esta coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade. Era muito alegre, muito profunda. Ao mesmo tempo, sempre teve, desde pequenina, um certo tom melancólico no olhar que era como se ela sempre tivesse sabido da dificuldade que é viver", acrescentou.

De seguida, foi questionado sobre o que fica de Preta Gil. "É o que ela fez, lembrança, o nosso continuo sentimento de acolhimento, a memória dela... Ficam essas coisas. Para nós. Para eu que sou pai, tantos pequenos fragmentos que não estão ao alcance de todos, mas para todos é tudo isto que ela significava, que ela deixou, que ela foi e continua a ser."

Ainda em conversa com a imprensa, no mesmo local, Gilberto Gil lembrou os dois anos de luta de Preta Gil contra o cancro. "Todos sabem que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora. A ficha para nós todos, para ela especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos. O que fica mais acentuado no pesar da perda é o facto de que houve um sofrimento muito grande dela. É a coisa de que a gente mais se ressente. Do sentimento fica um ressentimento pelo facto de ela ter tido um período muito grande. O que também, por outro lado, ajudou na luta dela para essa adaptação".

De recordar que Preta Gil morreu a 20 de julho, aos 50 anos, depois de uma luta de anos contra um cancro no intestino. A cantora estava a fazer um tratamento experimental em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, mas acabou por não resistir.

Com o seu estado de saúde a piorar nos últimos dias, Preta Gil quis regressar ao Brasil. No entanto, acabou por não conseguiu voltar ao país natal.