Depois de Raquel Mendes ter confirmado o fim da relação com João Ricardo de 'Casados à Primeira Vista', aa mãe do concorrente do programa da SIC esteve no 'Casa Feliz'.

Maria Manuela, mãe de João Ricardo, ex-concorrente de 'Casados à Primeira Vista', esteve no 'Casa Feliz', da SIC, na manhã desta quinta-feira, dia 31 de julho. Isto depois de Raquel Mendes ter confirmado o fim da relação com João Ricardo. Maria Manuela comentou a polémica separação, tendo começado por dizer: "Ontem quando me disseram qual era o tema, nem sabia de nada. Sei que o João Ricardo foi de férias com as meninas, e fez muito bem, como bom pai que é. Pode ter feito agora coisas que, se calhar, não eram tão boas, mas ele lá saberá por que motivo as fez. Ele não tem falado muito comigo. Desde aquela cerimónia que não tem falado muito comigo." "Tem evitado muito falar comigo, porque sabe que venho para aqui e tem algum receio que eu fale. De qualquer das maneiras, falei [com ele] por mensagem, porque não atendeu o telefone, e perguntei-lhe o que é que se estava a passar. Ele disse-me simplesmente para ser eu e que este era um assunto dele", partilhou. "O João Ricardo está a ser ele próprio. Ele sempre foi muito calmo, pacífico, nunca gostou de guerras. Estanhei muita coisa que se tem passado porque não estava a ver o João Ricardo a fazer isso, como entrar no programa. Mas o João é assim, não gosta de ser pressionado", acrescentou. De recordar Raquel e João Ricardo entraram no 'Casados à Primeira Vista', da SIC, à procura do amor e casaram-se com outros participantes. Este enlace não deu certo e acabaram por se conhecer melhor nas gravações, tendo havido depois uma aproximação fora das câmaras. Na última gala do 'Casados à Primeira Vista', Raquel e João Ricardo assumiram a paixão, anunciaram que estavam a namorar e até com desejo de casar. Mas tudo indica que a relação não teve muita duração. "Agradeço a todos as mensagens positivas. A relação chega ao fim, mas não me irão ver a chorar pelos cantos. Fui, vivi, entreguei-me e infelizmente não deu certo. Estou de consciência tranquila e em paz. Continuo a viver e a não ter medo de ser feliz. A verdade sempre aparece", revelou Raquel numa publicação que fez no Instagram.

Agora, quando Maria Manuel marcou presença no 'Casa Feliz', da SIC, para comentar as recentes notícias, afirmou: "Ninguém sabe [qual é a verdade]. Isto é tudo especulações porque nem eu sei - ele não me quis falar nisso."

Entretanto, Raquel Mendes juntou-se à conversa através de uma videochamada. "Estou dentro do possível a levar a vida", começou por introduzir a ex-concorrente do 'Casados' após ser questionada por Diana Chaves.

"Não me queria alongar muito mais porque isto é muito chato. Coisas destas acontecem, mas quando tenho 300 seguidores é uma coisa, quando temos a vida exposta é chato porque toda a gente dá uma opinião, toda a gente diz que sabe e o que não sabe. Eu e o João Ricardo tivemos uma história de um mês que acho que foi muito bonita - para mim foi. Foi a sério, eu acreditei mesmo, e acho - espero - que ele também. De repente, as coisas começaram a ficar um bocadinho estranhas sem ter aqueles telefonemas que tínhamos de quatro a cinco horas [a falar], tínhamos sempre assunto", partilhou.

Raquel diz que não sabe o que possa ter levado a este afastamento. "Eventualmente, aquilo que sabia era que o João Ricardo estava bastante cansado, a precisar de férias. Aliás, andávamos à procura de casa e um espaço para irmos todos de férias. Mas entenderia e era a primeira pessoa a entender se me tivesse dito: 'Raquel, preciso de ir com elas [as filhas] de férias'. Entreguei-me a esta relação, gostei imenso de viver esta relação...", continuou.

Raquel não tem tido contacto com João Ricardo. Aliás, conta, recebeu um telefonema do mesmo na quarta-feira, mas recusou. E não atendeu porque, diz, tentou falar com João Ricardo anteriormente e sem sucesso, aliás, deixou de lhe responder desde o dia 23 de julho.

Diana Chaves foi muito direta e quis saber: "Mas neste momento há relação ou não há? Vocês estão juntos ou separados?"

"Não sei", respondeu Raquel. Por sua vez, Maria Manuel aproveitou o momento para comentar: "Tem de saber. Se ontem não aceitou o telefonema dele, era uma maneira de esclarecer isso. Ele telefonou e a Raquel devia ter ouvido e perguntado imediatamente o que se passa."

"Mas eu perguntei. Desde o dia 18 de julho que estou a perguntar o que é que se passa", argumentou Raquel. "Eu sei, mas já que ele ontem lhe ligou, a Raquel tentava saber", insistiu Maria Manuela.

"É muito estranho porque se a Raquel estava numa relação ótima com as filhas do João Ricardo, tinham acabado de selar um compromisso, estavam apaixonados... E precisava de férias? Se precisava de férias podiam ter ido todos. Era isso o que seria normal", reagiu Zulmira, com a mãe de João Ricardo a concordar com a comentadora e a frisar que "alguma coisa se passou".

Raquel desabafou ainda que neste momento sente-se "triste e magoada, mas os sentimentos não acabam de um dia para o outro". "Perguntei ao João Ricardo o que é que se passava, se ainda éramos namorados e nunca me foi respondido. Acho que uma ausência de resposta também é uma resposta."

Mas não ficou por aqui e revelou ainda uma mensagem que recebeu de João Ricardo. "[A última mensagem que recebi dele] foi que não ia alimentar isto, que não ia entrar no 'diz que disse'. Disse para eu seguir a minha vida como achasse melhor e que iam fazer o mesmo."

"O segue a tua vida, acho que ele já decidiu que eu devia seguir a minha vida e ele a dele, acho eu. Acho que merecia uma conversa e durante uns bons dias andei a pôr a culpa em mim. Mas não posso fazer isso", acrescentou Raquel.

A mãe de João Ricardo fez questão de intervir. "Não se deve culpar por uma situação dessas. As coisas têm de ser esclarecidas. Se ele não o faz, ele também pode ter os motivos dele que não sabemos quais, mas a conversar é que as pessoas se entendem. E tem que haver respeito de parte a parte. Ele teria que ter algum respeito pela Raquel."

"Ele deveria ter dado uma satisfação ou uma explicação sobre o motivo do afastamento. Não sei como é que a Raquel é, mas eu como mulher, para mim já estava despachado. [...] Ele não tinha que fazer isto com a Raquel. Se não houve motivo nenhum, é uma falta de respeito", destacou ainda a mãe de João Ricardo.

Veja aqui este momento da presença de Maria Manuel no 'Casa Feliz' e as partilhas de Raquel Mendes.

