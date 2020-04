3. Arroz. Sugerimos que se escolha sempre o arroz mais escuro possível, como por exemplo basmati, integral ou vaporizado, uma vez que estas variedades são muito ricas em vitaminas do complexo B, que favorecem o correto crescimento celular, fazendo com que os fios capilares cresçam mais fortes e em maior número.

4. Ovos. O ovo é uma fonte de proteína de altíssimo valor biológico e, para além disso, rico em biotina. Por isso mesmo, torna-se num alimento de extrema importância para o crescimento capilar, uma vez que a biotina promove um cabelo mais forte e saudável, evitando assim a sua queda, pelo estímulo na produção de queratina. O ovo é ainda rico em zinco e selénio, dois elementos importantes para a saúde capilar.

créditos: Lifestyle

5. Cenoura. A principal vantagem da cenoura é o caroteno, precursor da vitamina A. Os carotenos são nutrientes que favorecem a saúde da pele e das membranas dos tecidos. Quanto maior a sua incidência no organismo, maior a prevenção da caspa e da queda de cabelo.

6. Espinafre. A multiplicidade de nutrientes do espinafre é muito importante para a saúde capilar, seja por causa das vitaminas A e C, do zinco, do magnésio ou do ferro, sendo este último relevante nomeadamente para o cabelo das senhoras.

7. Aveia. Riquíssima em vitamina B e zinco, é sobretudo importante pelo teor em silício, um componente fundamental da queratina, que é o principal elemento do esqueleto do nosso cabelo. Deixamos um conselho: inclua a aveia no seu pequeno almoço, no leite ou no iogurte, e estará a fazer um reforço nutricional com efeitos amplamente satisfatórios na sua saúde capilar.

créditos: Daria Nepriakhina

8. Abacate. Sendo rico em vitamina E, cuja suplementação está associada à boa saúde capilar, o abacate é um alimento importante para um cabelo saudável e resistente. Associado a esta vantagem, o abacate é também rico em ácidos gordos essenciais e, como tal, age como um estímulo ao crescimento celular, nomeadamente das células da unidade folicular, conferindo uma produção de cabelo mais eficaz e saudável.

9. Nozes. As nozes são ricas em vitamina E, vitaminas do complexo B, zinco e ácidos gordos essenciais, todos fundamentais para um crescimento capilar saudável. Associado ao seu poder anti-inflamatório e à proteção cardiovascular, as nozes são efetivamente um alimento a ter em conta na sua dieta habitual.

créditos: Wouter Supardi Salari

Outros alimentos, como as ostras, o feijão, peixe e carne, são fundamentais numa dieta equilibrada, mais ainda quando o cabelo se coloca como uma preocupação.