Iogurte

É uma alternativa magra às natas e fica bem às colheradas ou aos ziguezagues sobre sopas indianas picantes. Para fazer ziguezagues, use iogurtes mais líquidos ou junte um pouco de leite a iogurtes mais espessos, como o iogurte grego.

Citrinos

Casca ralada de limão, de laranja ou de lima dá um toque especialmente fresco e especial às sopas, bem diferente do que usar somente sumo. Uma sugestão: espalhe as raspas de casca de um citrino sobre uma simples bruschetta acabada de grelhar.

Bruschetta

Fatias de baguete ou pão ciabatta, pinceladas com azeite e depois grelhadas até estarem estaladiças e douradas, ligam lindamente com as sopas mais fortes, seja para decoração ou acompanhamento. Depois de grelhadas salpique-as com um pouco mais de azeite, ervas aromáticas e pimenta preta moída. Cubra a bruschetta com tomate sem grainhas e picado, ou com um ou duas colheradas de molho picante.

Vegetais fritos

Uma mão-cheia de batatas fritas ou outros vegetais fritos, bem estaladiços, são uma ótima alternativa aos croûtons para acompanhar a sopa. Batata-doce, beterraba, cenoura, cortadas em fatias muito finas e fritas, dão cor e um sabor adocicado. Espalhe-os na sopa na hora de servir.

Aros de cebola

Rodelas finas de cebola crua, separadas em aros, dão um ar apetitoso e um toque de sabor adicional a sopas mais suaves. Para este efeito, as cebolas vermelhas são uma boa escolha pela cor e pelo seu sabor suave, as cebolas brancas ou as chalotas são também deliciosas.

Cebolinhas

Frescas, cortadas em rodelas muito finas ou em juliana, dão à sopa um toque adstringente e especial. São muito usadas em sopas asiáticas e em caldos, mas ficam também bem em diversos outros tipos de sopas, por exemplo um simples creme de tomate.

Crostini

Barre estas tostinhas com um pompom de natas ácidas ou de maionese e por cima um pedacinho de salmão fumado ou salame, enrolado. As possibilidades são ilimitadas.

Croûtons

Estes quadradinhos de pão frito, estaladiços, são uma das decorações clássicas das sopas, fazendo contraste com a sua textura. Os croûtons mais simples são fritos em azeite ou manteiga, que ficam a escorrer sobre papel de cozinha. Pode fazer croûtons grandes de fatias grossas de pão. Quadrados ou triângulos de pão naan, ciabatta ou focassia, torrados, fazem ótimos croûtons.