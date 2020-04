As batatas irão cozer perto de 25 minutos. Para saber se estão no ponto, pique-as com uma faca. Se se desprenderem facilmente, estão prontas.

No esmagar também está o ganho

Não, não vamos seguir o caminho do processador de alimentos. Produzir um puré de batata é diferente de obter cimento de betoneira. Há que evitar extrair muito amido à batata. Vai passá-las por um esmagador de cozinha fino. Se preferir sentir alguns grumos de batata no seu puré, escolha um esmagador médio.

Assim pronto, vai levar as batatas esmagadas a um tacho sobre lume brando.

Depois da batata, o leite e a manteiga

Escolheu umas boas batatas, sem manchas, sinais de podridão, cozeu-as como manda o preceito; não vai desperdiçar tudo no leite e na manteiga. Se é para ter sabor, vamos apostar num leite de qualidade, gordo (em extremo meio gordo). O leite terá de estar, pelo menos à temperatura ambiente. O ideal será amorná-lo ligeiramente. Assim também como a manteiga sem sal, amornada. Reparou na menção ao sem sal. Vai permitir-lhe um melhor controlo do mesmo.

Não hesite em usar uma boa manteiga, ou pelo menos uma manteiga que lhe seja simpática ao gosto. Ela terá um sabor predominante no seu puré.

Tudo junto e feliz

Chegou o momento de unir todas as pontas. Tem a sua batata esmagada no tacho sobre lume brando. O leite e a manteiga amornados (em separado). Vai adicionar a manteiga aos poucos à batata ainda quente. Faça-o mexendo, continuamente, com uma colher de pau. Terá de ver toda a manteiga absorvida pela batata.

É hora de adicionar o leite ainda morno. Faça-o com uma concha de sopa e mexendo em contínuo com a colher de pau e, de seguida, com uma vara de arames. Insista até obter a textura desejada, cremosa. Faça uma gestão do leite considerando a consistência do puré que mais lhe agrada.

Está pronto, sirva-o ainda quente.