Quantas vezes sai tarde do trabalho, entra no carro e há aquela troca de olhares com o saco do ginásio? Não quer dizer que não… Mas simplesmente não tem vontade. Liga o carro e a pergunta que se lhe coloca é a seguinte: "vou ou não vou ao ginásio?"

Começa a fazer uma lista mental de prós e contras. A dúvida mantém-se. Até que ganha consciência... Mas já está estacionado à porta de casa.

O mesmo acontece com despertadores matinais, porque é naquela segunda-feira que vai começar a ir ao ginásio, não é?

O ator Ricardo de Sá tem uma vida profissional muito preenchida e, por vezes, também lhe é difícil encontrar horário para treinar.

Conheça um exemplo de treino simples de apenas 30 minutos com contraste de intensidades para criar estímulos diferentes nos músculos. Vá lá, não se deixe vencer pela preguiça.

O treino de Ricardo de Sá é da responsabilidade da Personal Trainer Catarina Faroupa do Fitness Hut Cascais.