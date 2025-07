Depois do lançamento do Bono Lisboa em 2020, o chef Robson Oliveira apresenta o Bono Cucina, localizado na Rua Filipe Folque, nas Avenidas Novas. Enquanto o Bono Lisboa se centra no uso da brasa como técnica central, o Bono Cucina dedica-se à cozinha italiana, com pratos tradicionais e ingredientes de origem controlada.

Robson Oliveira iniciou o seu percurso na cozinha no sul de Itália, antes de se formar em Paris e concluir um mestrado em Ciências Gastronómicas em Lisboa. A sua experiência combina técnicas francesas, influências brasileiras e estudos científicos da gastronomia.

chef Robson Oliveira créditos: Divulgação

O Bono Lisboa baseia-se na cozinha brasileira com ênfase na brasa e numa carta orientada para pratos como Camarão grelhado com farofa e compotas. Já o Bono Cucina "apresenta uma cozinha italiana contemporânea, que evita estereótipos visuais e gastronómicos, apostando em pastas al dente, queijos e enchidos italianos, com uma apresentação cuidada", lemos em comunicado.

O novo restaurante conta com uma carta de vinhos exclusivamente italianos e uma oferta de cocktails clássicos, como Negroni, Americano e Spritz. O ambiente do Bono Cucina é marcado por decoração minimalista, com mármore preto, madeira e luz quente.

Bono Cucina

Rua Filipe Folque, 19 A, Lisboa

Contactos: tel. 933 818 888

Apesar das diferenças, ambos os restaurantes partilham a mesma filosofia de Robson Oliveira, que "valoriza a autenticidade, o respeito pelos produtos e a ligação com o cliente".