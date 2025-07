Sara Norte tirou uns dias de férias com o marido, Vasco Vala, e os dois viajaram pelo norte de Portugal, mais propriamente pela região do Douro.

A atriz e comentadora do 'Passadeira Vermelha', de 40 anos, partilhou através de um vídeo alguns momentos da viagem onde se mostra na estrada, na piscina, em momentos românticos com o companheiro e ainda em restaurantes locais.

Na legenda da publicação, Sara admite estar a passar por uma "fase de mudança" mas garante estar "feliz".

"Em 55 horas fui ao paraíso e voltei. Passeei por Tabuaço, Pinhão e Pinheiros e fui tão feliz. Estou numa fase de mudança e a perceber que o que realmente importa são as pequenas coisas mas que têm um significado imenso. Os 40 anos estão-me a trazer a paz que eu tanto queria e merecia também.

A artista fez ainda uma reflexão sobre a vida até agora, fala do que já sofreu e garante estar em busca de paz".

"Tenho imensos defeitos e guerras interiores como todas as pessoas mas tenho decidido pouco a pouco afastar-me daquilo que não me faz bem. Tanto de pessoas como de situações. Tenho escolhido dar paz e serenidade a este coração que já sofreu danos irreparáveis no passado e escolho não me guiar por coisas negativas. Os padrões têm que ser quebrados. No fundo não quero ser pobre de espírito e tenho sem dúvida uma vida feliz e abençoada.

Demorei muito tempo até chegar a esta conclusão: não há nada melhor que deitar a cabecinha na almofada todas as noites com a consciência tranquila. Posso não ter grandes coisas materiais mas sei o que é a lealdade e sei o que é amar e ser amado incondicionalmente e para mim é o que levamos desta vida. O resto é resto. O resto vai e vem. E o que não vem, não há problema que eu corro atrás como sempre corri", escreveu a atriz.

Sara Norte garante ainda que hoje em dia não quer desperdiçar tempo e energia com o que não lhe interessa.

"A vida passa muita rápido para perdermos tempo com merdas e mesquinhices. Quero ter aprendido algo com a vida. Já viram o que será passar por esta vida e não aprender nada? Deve ser assustador. E não, não me vou tornar Shanti Shanti nem me vou tornar santa porque não tenho sangue de barata e a minha personalidade graças a Deus é bem vincada. Apenas vou começar apenas a despender energia com o que vale a pena e o que tem mesmo que ser.

A comentadora faz ainda questão de agradecer ao marido que está sempre ao seu lado.

"Fui muito feliz em Tabuaço e sempre com o meu amor, aquele que já chorou muito comigo mas que também há-de viver comigo as minhas conquistas. Só faz sentido assim. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Meu Dingo. Que venha este novo ciclo com coisas boas que eu mereço. [...] Às vezes vamo-nos abaixo mas voltamos mais fortes", concluiu a atriz.

