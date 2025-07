Foi há cerca de duas semanas que Maria Botelho Moniz foi surpreendida pelo companheiro e pelo filho nos bastidores do 'Big Brother Verão', da TVI. E o mesmo voltou a acontecer este fim de semana.

A apresentadora voltou a estar à frente de mais uma gala mas antes, durante a sua preparação, recebeu a visita do noivo Pedro Bianchi Prata e do filho de ambos, o pequeno Vicente.

Durante este momento, o menino - que vai completar dois anos em novembro - fez questão de mostrar o seu apoio a Maria Botelho Moniz: "Arrasa, mãe", disse.

Quem mostrou as imagens no Instagram foi Pedro Bianchi Prata, tendo partilhado ainda outras fotografias e vídeos de um domingo passado com o filho.

"Hoje [13 de julho] foi dia de Off-Road Center com o Vicente. Andámos de Moto4, regámos a pista no trator, passámos o cilindro para alisar o terreno, e ainda houve tempo para correr atrás do Gilly e brincar com ele a atirar paus", começou por escrever, descrevendo as três primeiras fotografias e vídeo.

"A meio da tarde fizemos uma pausa para lanchar… e ele foi logo para a sala das taças. As minhas taças de uma vida inteira de corridas. Mexeu, fez perguntas, inventou histórias e fartou-se de brincar", acrescentou em relação à quinta imagem da mesma publicação.

"Ele adora estar ali - no meio da natureza, das máquinas, das motos do pai, do Gilly, da Malé e da nossa Hope. Vive tudo aquilo com uma alegria e energia que contagiam. No fim do dia, ainda fomos ver a mãe antes dela ir trabalhar. Deu-lhe um beijo e disse com aquele orgulho bom: 'Arrasa, mãe!'", relatou sobre o vídeo que surge de seguida e que mostra os bastidores do 'Big Brother Verão'.

"Depois fomos para casa. E como sempre, quando passamos no espelho do elevador, ele fez a piada dele: 'Olha pai! Há dois pais, há dois Vicentes, há duas Hopes!' Fica sempre todo contente a ver tudo duplicado no reflexo", contou depois sobre o seguinte vídeo.

"Jantou, tomou banho… e adormeceu redondo", disse sobre a última fotografia que aparece na publicação e onde podemos ver o piloto a dar banho ao menino.

"Foi um dia longo, cheio de coisas boas. E ele aproveitou cada segundo", comentou, por fim, o pai 'babado'.

De recordar que o pequeno Vicente é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi Prata e nasceu em novembro de 2023.

O menino e o piloto já tinham estado nos bastidores do 'BB Verão' e na altura o pequeno Vicente desejou "boa sóte" à mamã.