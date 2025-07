Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata não poderiam ser pais mais 'babados'. São vários os momentos do filho, o pequeno Vicente, de um ano, que partilham com os seguidores da respetivas contas de Instagram.

No caso do pai, piloto de profissão, tem sido emocionante testemunhar o crescimento do filho entre os troféus que foi colecionando ao longo da sua carreira.

Tal foi assinalado pelo próprio através de uma bonita partilha no Instagram. Trata-se de um vídeo, que partilhou esta terça-feira, dia 8 de julho, no qual Vicente explora este mundo.

"Hoje o Vicente esteve na minha sala dos troféus. Uma sala que guarda 34 anos de história, de esforço, de vitórias, de quedas e de recomeços. A minha vida inteira dedicada à competição, espelhada em cada troféu, cada medalha, cada lembrança.

Ele adora lanchar ali, brincar com os troféus, com as miniaturas que fui juntando ao longo dos anos… E eu, cada vez que o vejo a tocar naquela parte da minha vida, fico com lágrimas nos olhos.

É impossível não me emocionar. Porque ele não está só a brincar — ele está a viver um bocadinho da minha história. E talvez, sem ainda perceber, a começar a escrever a dele", realçou o piloto.

Os 'segredos' da educação do pequeno Vicente

A infância de Vicente tem sido vivida em contacto com a natureza e numa descoberta do mundo à sua volta. Foi Pedro Bianchi Prata quem o revelou através de uma outra partilha que fez na sua conta de Instagram, na qual aborda o tema.

"O Vicente não precisa de ecrãs nem brinquedos caros. Ele gosta das folhas, das pedras, dos troncos, da terra, dos caracóis… Gosta de correr entre as árvores, de sentir o vento na cara, de descobrir tudo com os olhos bem abertos", realçou.

"Todas as noites adormece a repetir: 'O Vicente é do jardim, o Vicente é da água, o Vicente é das pedras, o Vicente é das árvores, o Vicente é do vento, o Vicente é do sol, o Vicente é da mãe, o Vicente é do pai, o Vicente é da Hope, o Vicente é da Malé, o Vicente é do Gily'", revela ainda.

"E eu sorrio, porque sei que está a crescer feliz. Com os pés bem assentes na terra — como eu cresci. Livre, curioso, ligado à natureza e rodeado de amor. Como deve ser", completou.

Maria Botelho Moniz, note-se, vive uma fase muito feliz, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Atualmente encontra-se a apresentar o 'Big Brother Verão', que estreou há duas semanas e que representa a concretização de um sonho.