Maria Botelho Moniz acordou com a ausência do noivo, Pedro Biachi Prata, mas com uma surpresa muito especial à sua espera na sala.

"Longe de vocês estou sempre sozinho. Saudades. Amo-vos, M & V", escreveu o piloto num bilhete que deixou em casa, antes de sair em trabalho.

O recado do noivo da comunicadora da TVI era dirigido a ela e ao filho do casal, o bebé Vicente, que completou um ano de vida em novembro do ano passado.



© Reprodução Instagram - Maria Botelho Moniz

