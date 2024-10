Pedro Bianchi Prata presenteou os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia que retrata um momento de grande ternura que passou com o filho, o pequeno Vicente, fruto do seu relacionamento com Maria Botelho Moniz.

O piloto surge numa selfie com o bebé enquanto brincam, conforme poderá ver de seguida.

"Finais de tarde", lê-se na imagem.

Recorde-se que o piloto e a apresentadora da TVI foram pais pela primeira vez em novembro do ano passado.



© Instagram - Pedro Bianchi Prata

