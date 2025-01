Os dois conheceram-se no no estúdio do programa 'Curto Circuito', em 2011.

Maria Botelho Moniz partilhou uma montagem na qual surgem duas fotografias com 14 anos de diferença. Nelas, podemos ver a apresentadora ao lado do atual companheiro, Pedro Bianchi Prata. "A vida dá muitas voltas, só temos de a deixar fazer das suas. Quem diria?", começou por escrever na legenda. "Fizeram esta montagem e sinto que a tenho de deixar aqui: o dia em que nos conhecemos no estúdio do 'Curto Circuito', em 2011, e há um mês, na Gala dos Sonhos", concluiu. Na caixa de comentários, o piloto escreveu: "Há 14 anos" A verdade é que após esse tempo, os dois estão noivos e já têm um filho em comum, o pequeno Vicente, de um ano. A relação, recorde-se, começou em 2020. Leia Também: Maria Botelho Moniz grava filho a dizer "papá" pela primeira vez