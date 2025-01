Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata tinham o sonho de serem pais, uma jornada que se revelou mais complicada do que esperavam, mas que teve um feliz feliz.

A apresentadora da TVI recebeu de braços abertos o pequeno Vicente, que nasceu em novembro de 2023.

Ao longo dos últimos 14 meses, Maria tem partilhado com os seguidores as várias fazes do menino. Vicente tem encantado os fãs da mãe com a sua expressão sempre simpática e amorosa, e o seu ar de 'bonequinho', com o cabelo ruivo, não escapa a ninguém.

Veja na nossa galeria as fotos mais adoráveis de Vicente.

