Pedro Bianchi Prata é um pai 'babado' e faz questão de mostrar isso mesmo aos seguidores da sua página de Instagram, como aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 6 de junho.

O piloto publicou um novo vídeo com várias imagens do filho, Vicente, e disse: "Amor de pai é algo que não se consegue explicar... só sentindo. Aqui fica um bocadinho do nosso dia e das nossas brincadeiras. É bom sentir que o nosso filho é feliz, Maria Botelho Moniz."

Vicente, recorde-se, nasceu em novembro de 2023 e é fruto do noivado do piloto com a apresentadora da TVI.

