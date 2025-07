Sarah Jessica Parker acabou com os rumores de anos. Há muito que se comentava que a atriz tinha vivido um caso amoroso com Nicolas Cage... e foi mesmo verdade.

Sarah Jessica Parker esteve no 'Watch What Happens Live', com Andy Cohen, no domingo, dia 13 de julho, e acabou por revelar que, de facto, viveu uma relação amorosa com Nicolas Cage.

"Namoraste com o Nic Cage?", quis saber o apresentador Andy Cohen. "Hum, sim", respondeu a atriz, como relata a People.

Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage, recorde-se, fizeram par amoroso na comédia romântica 'Honeymoon in Vegas' ('Lua de Mel a Três'), de 1992. No filme, escritor e realizado por Andrew Bergman, os atores interpretaram Betsy e Jack.

Entre as especulações, foi dito que os atores namoraram na altura em que integraram o elenco do filme. Mas a estrela de 'Sex and the City' não adiantou mais detalhes sobre o romance com o colega.

O casamento de longos anos de Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

Mas o romance com Nicolas Cage não foi para toda a vida, e a atriz encontrou o amor ao lado de Matthew Broderick.

A dada altura, ainda durante a presença da artista no 'Watch What Happens Live', o apresentador Andy Cohen perguntou se Sarah Jessica Parker sabia que Matthew Broderick era o tal. "Eu simplesmente sabia que ele era incrível", partilhou a atriz, isto depois de ter passado algum tempo com o agora marido.

Além disso, Sarah Jessica Parker não ficou por aqui na relação com Matthew Broderick e revelou que foi ela quem disse "amo-te" primeiro.

Foi em 1992 que a atriz e Matthew Broderick tiveram o primeiro encontro. Cinco anos depois deram o nó, em 1997. Juntos são pais de James Wilke, de 22 anos, e das gémeas Marion e Tabitha, de 16.

Leia Também: Icónica personagem Carrie Bradshaw usa (e abusa) de looks extragavantes

O casamento de Nicolas Cage e Riko Shibata

Já no que diz respeito a Nicolas Cage, o ator está casado com Riko Shibata desde fevereiro de 2021. Juntos são pais da pequena August Francesca, que nasceu no dia 7 de setembro de 2022.

O casal conheceu-se através de amigos em comum enquanto o artista estava em Shiga, no Japão, a filmar 'Prisoners of the Ghostland'.

Nicolas Cage e Riko Shibata foram fotografados de mãos dadas pela primeira vez em fevereiro de 2020 e revelaram que estavam noivos em agosto desse mesmo ano.

"Ela deixou Nova Iorque e voltou para Kyoto, no Japão, e eu voltei para Nevada e não a vejo há seis meses", contou o ator na altura. "Éramos muito felizes juntos e estávamos muito entusiasmados para passar tempo juntos, por isso eu finalmente disse: 'Olha, eu quero casar-me contigo'. E ficamos noivos pelo FaceTime", revelou.

No dia do casamento, entre os convidados estava presente a ex-mulher de Nicolas Cage, Alice Kim, com quem tem em comum o filho Kal-El Coppola, que tem atualmente 19 anos.

Além de August Francesca e Kal-El Coppola, Nicolas Cage, recorde-se ainda, é também pai de Weston Cage, de 34 anos, fruto da relação passada com Christina Fulton.

Leia Também: A caminho da Eurovisão Júnior, Inês Gonçalves diz: "Quero dar o máximo"