Sarah Jessica Parker (SJP) interpreta a icónica Carrie Bradshaw na série de enorme sucesso 'Sexo e a Cidade' (1998 - 2004). Quando 'And Just Like That...' estreou, em 2021, trazendo (quase) as mesmas personagens, os fãs ficaram em êxtase por poderem voltar a acompanhar as vidas das amigas Carrie, Miranda e Charlotte, agora na casa dos 50 anos.

Também os looks da cronista e jornalista, interpretada por SJP, entusiasmaram os telespectadores. Na primeira versão da saga, Carrie trazia sempre irreverência aos visuais, optando por acessórios extravagantes e roupas 'fora da caixa'.

Porém, a mais recente escolha para um dos episódios tornou-se viral por ser bastante inusitado. Sarah usou um chapéu de xadrez com enormes dimensões, da marca Maryam Keyhani e que foi escolhido pela própria.

Clique na nossa galeria e veja os looks usados por SJP enquanto Carrie Bradshw na terceira temporada de 'And Just Like That...'.

