Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', resolveu partilhar publicamente a sua opinião sobre os looks da personagem Carrie Bradshaw na série 'And Just Like That' - a sequela da icónica trama 'O Sexo e a Cidade'.

"As roupas de 'O Sexo e a Cidade' estão cada vez mais impossíveis. E ridículas. Pára só, Carrie", atirou a influenciadora digital.

Ana Garcia Martins é assumidamente fã da série e do estilo de Carrie, personagem interpretada por Sarah Jessica Parker, que durante largos anos inspirou diversas mulheres.



© Reprodução Instagram - A Pipoca Mais Doce

